Mercedes F1: Hamilton had in begin meer moeite met W15

Mercedes heeft de laatste maanden flinke stappen gezet met de W15, wat resulteert in het feit dat het team drie van de vier laatste races voor de zomerstop heeft gewonnen. Voordat het succesverhaal begon, kende het team en met name Lewis Hamilton de nodige problemen met de balans in de auto. De zevenvoudig kampioen moest het regelmatig afleggen tegen Russell, maar komt de laatste races steeds meer uit de verf. Trackside engineering director Andrew Shovlin stelt dat Hamilton daarom ook meer geprofiteerd lijkt te hebben van de verbeteringen aan de W15.

"In het begin had Lewis het wellicht wat lastiger met de auto", legt Shovlin uit. "Een van de dingen die we verbeterd hebben, is dat we in de eerste vrije training met een afstelling kunnen beginnen die een goede fundering vormt om op voort te bouwen qua performance, om vervolgens aan de verfijning te beginnen. Dat helpt je enorm in zo'n weekend. In het begin van het jaar voerden we relatief kleine veranderingen door en opeens liet de hele balans van de auto ons in de steek en hadden we het echt moeilijk. En ja, de eerlijkheid gebiedt het waarschijnlijk om te zeggen dat Lewis in de eerdere races meer moeite had met de afstelling dan George."

Mercedes weet, net als Hamilton zelf, dat de huidige generatie F1-auto's met grondeffect niet helemaal past bij de rijstijl van de 105-voudig GP-winnaar. Doordat Mercedes nu meer snelheid heeft gevonden, eisen volgens Shovlin beide coureurs vergelijkbare dingen van de auto. "Je hebt een bepaalde rijstijl die bij deze banden past", verklaart de Brit. "Je ziet nu dat de twee coureurs nooit ver uit elkaar liggen wat betreft de afstelling. Zodra de auto dus in een goed werkvenster zit, dan werkt hetzelfde best goed voor beide coureurs. En tussen de sessies door bestuderen ze wat de ander doet om te proberen te vinden waar er nog wat winst te vinden is. Maar gedurende het jaar hebben de twee samengewerkt. In het begin wilde geen van beiden eindigen waar wij eindigden en ze konden elkaar helpen door verschillende experimenten uit te proberen met de afstelling en rijstijl. Over het algemeen ga je vooruit als een team en dat is hoe een team met twee coureurs werkt."

Leuker met snellere auto

Voor Mercedes waren de eerste races met name zwaar, meent Shovlin, omdat het team wist dat het in de buurt van de top zat, maar nog steeds niet op de gewenste posities eindigde. "Het begin van het jaar was behoorlijk frustrerend. We eindigden op de vijfde, zesde of zevende plaats en vaak zag je dat je met een tiende van een seconde extra aan performance al drie plaatsen naar voren zouden eindigen. Dus we hebben vooruitgang geboekt. Daarom zijn we nu in staat om op het podium te eindigen. Maar of de auto nou snel is of niet snel genoeg, of als deze langzaam is, de coureurs helpen ons altijd om te weten wat de volgende stap is, waar we onze ontwikkelingsmiddelen het beste kunnen besteden en om te proberen die om te zetten in performance. Dat is niet veranderd. Het is allemaal alleen veel leuker met een snellere auto."