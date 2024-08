Wolff stelt doel voor Mercedes F1: Top-drie in kampioenschap

Op basis van de afgelopen races lijkt Mercedes goede kansen te maken om nog meer zeges te pakken. Lewis Hamilton won twee van de laatste vier races, teamgenoot George Russell won er één. Met deze sterke opwaartse trend hoopt Mercedes-teambaas Toto Wolff dat zijn team, dat momenteel vierde staat bij de constructeurs en met Hamilton op de zesde plaats staat, voor een goed eindresultaat kan gaan. "Het is lastig te zeggen wat er in de laatste tien races zal gebeuren", zegt Wolff. "De top-vier teams liggen dicht bij elkaar. Dat is goed, want dat maakt de sport zo ongelofelijk spannend. We zullen hard blijven pushen om voor meer zeges te gaan en mikken op de top-drie in beide kampioenschappen", aldus de Oostenrijker.

Mercedes kijkt tegen een achterstand van 79 punten aan ten opzichte van Ferrari. Hamilton moet op zijn beurt een gat van 27 punten naar Charles Leclerc zien te dichten, wil Mercedes in beide kampioenschappen in die top-drie eindigen. Begin dit seizoen leken deze doelen nog vrijwel onmogelijk voor Mercedes, dat opnieuw zoekende was met de W15. "We hadden een lastig begin van het seizoen", geeft Wolff toe. "Ons doel in de winter was om de onderliggende problemen van de W14 op te lossen. Daar waren we in geslaagd, maar we liepen tegen nieuwe problemen aan. Dit maakte het beeld ook wat duidelijker. We hadden veel dingen afgestreept waarvan we dachten dat ze onze problemen hadden veroorzaakt. Er bleef dus niet veel over. Het team heeft hard gewerkt om de problemen op te lossen. Naarmate we vooruitgang boekten, beseften we wat we fout deden. Sindsdien hebben we solide stappen voorwaarts gezet."

Volgens Wolff was het eerste voorbeeld daarvan de Grand Prix van China, waar Hamilton de tweede plaats veroverde in de sprintrace. "Dat was een sterke prestatie en een goede indicatie van de potentie van de W15. Het was bemoedigend", aldus de teambaas. Vanaf de start van de Europese tour namen die positieve signalen alleen maar toe, stelt Wolff. "We zagen een echte correlatie tussen de virtuele wereld, de windtunnel, de simulator en het circuit. Het was een gevoel van opluchting, maar ook motiverend. We wisten welke prestaties we op het circuit moesten neerzetten. De fabriek heeft ongelofelijk hard gewerkt om dit zo snel en efficiënt mogelijk voor elkaar te krijgen."

Nog meer huiswerk

Door alle positieve signalen kwam het voor Wolff dan ook niet als een verrassing dat Russell in Canada de pole-position opeiste. "Veel sessies begonnen er positief uit te zien, niet alleen op de vrijdag wanneer de baan nog 'groen' was en waar we in het verleden op het verkeerde been waren gezet. Dat heeft geresulteerd in een ommekeer. Drie overwinningen in de afgelopen vier races zijn daar het bewijs van. Het is het resultaat van veel hard werk en toewijding van iedereen in Brackley en Brixworth."

Door deze ommekeer weet Wolff nu ook dat de tweede seizoenshelft anders zal worden dan de eerste veertien races van het seizoen. "We hebben nu, in tegenstelling tot de seizoenstart, een auto waarmee we elke week goede punten kunnen pakken", zegt Wolff. "We hebben ook twee topcoureurs die daartoe in staat zijn. We moeten meer werk verrichten als we elk weekend voor de zege willen gaan. We hebben goede stappen vooruit gezet en hebben een auto die vooraan in het veld kan meedoen", besluit hij.