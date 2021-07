Mercedes was “absoluut wanhopig” om te presteren in Britse GP

Het zag er lang naar uit dat Mercedes in 2021 geen upgrades meer zou introduceren voor de W12. Dat maakte teambaas Toto Wolff lange tijd duidelijk, totdat bleek dat er toch een pakket nieuwe onderdelen was ontwikkeld voor de Britse GP. Op Silverstone konden Lewis Hamilton en Valtteri Bottas daarvan gebruikmaken en dat pakte goed uit. Na vijf opeenvolgende zeges voor Red Bull Racing was Hamilton voor eigen volk de sterkste, ondanks een tijdstraf voor zijn botsing met Max Verstappen. Samen met de podiumplaats van Bottas heeft dat de spanning helemaal teruggebracht in de strijd om de titels.

Door de achterstand die Mercedes voor Silverstone had, stond de druk erop bij de Duitse formatie. Die druk werd ook gevoeld binnen het team, zo gaf trackside engineering director Andrew Shovlin toe. Het weekend werd gezien als een belangrijk moment, niet in de laatste plaats door de meegebrachte upgrades. “Het belangrijkste voor ons was dat we een upgrade voor de auto hebben meegebracht naar een circuit dat historisch gezien goed bij onze auto paste - en vooral ook bij Lewis”, zei Shovlin.

“Het punt wat behoorlijk angstaanjagend was toen we hier kwamen, was dat we lang in de spiegel naar onszelf zouden kijken als we niet goed zouden presteren. Afgezien van de situatie in het kampioenschap en de punten die op het spel staan, moesten we ervoor zorgen dat die kloof niet groter zou worden”, vervolgt hij. “Het belangrijkste was denk ik gewoon dat we absoluut wanhopig waren om de auto goed te zien presteren en het team goed te zien presteren. Het is dus een hele geruststelling dat we hebben laten zien dat we nog steeds meedoen in de strijd om het kampioenschap.”

Hooguit nog paar nieuwe onderdelen

Op Silverstone konden Hamilton en Bottas dus beschikken over een fors pakket met nieuwe onderdelen. Daarbij zijn onder meer aanpassingen gedaan aan de bargeboards, de vloer en de gebieden rond de wielen. Dat Hamilton in de kwalificatie op vrijdag de snelste tijd reed, was volgens technische topman James Allison het bewijs dat de upgrade een stap in de goede richting is. “We brachten een behoorlijk aeropakket naar het circuit, we zagen zeker een verbetering in onze prestaties en daar waren we heel blij mee. Je kon zien dat we dit weekend ten opzichte van het veld iets vooruit waren gegaan.

“We konden wat terrein winnen op Red Bull en daardoor hadden we een competitiever weekend. We keerden dus met een behoorlijk opgewekt gevoel over de upgrade terug”, aldus Allison. Hij sluit niet uit dat er dit jaar nog meer nieuwe onderdelen voor de W12 komen, maar een groot pakket zit er niet meer in. “Wat betreft de grote industriële inspanning van het ontwikkelingsprogramma was dit echter het laatste grote pakket van het jaar. Hier en daar zullen we wat aanpassingen doen als we zien dat het snelheid op kan leveren, zonder dat het ons afleidt van de energie die we in de auto voor volgend jaar steken.”

