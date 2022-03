Tijdens de eerste week van de F1-wintertest in Barcelona kampten vrijwel alle teams met porpoising, het hobbelen van de auto op het rechte stuk als gevolg van het grondeffect. Daar waar de meeste renstallen tijdens de afsluitende test in Bahrein al progressie hadden geboekt, was dat bij Mercedes niet het geval. De updates leken weliswaar te werken, maar tegelijkertijd ook het stuiteren te versterken. Hierdoor is het team er nog niet in geslaagd om de snelheid van de W13 te maximaliseren.

De sleutel tot het oplossen van de porpoising ligt volgens Mercedes bij het begrijpen hoe de luchtstromen onder de auto reageren. Daarom heeft de Duitse fabrikant gewerkt aan diverse verbeteringen aan de vloer. Tijdens de test in Bahrein heeft het team al enkele nieuwe vloeroplossingen geïntroduceerd en op de laatste middag heeft men zelfs de zaag in de vloer gezet. Die radicale oplossing bleek niet te werken en dus is Mercedes nu teruggegaan naar de oorspronkelijke configuratie.

Mercedes W13 floor Photo by: Jon Noble

Toch hoopt Mercedes tijdens de vrije trainingen voor de GP van Bahrein meer te leren over de vloer. Ditmaal legt het team de focus op de rand van de vloer door Lewis Hamilton en George Russell met andere exemplaren de baan op te sturen. Voor de eerste training is Hamiltons auto voorzien van een vloerrand met een Z-vorm, terwijl Russell met de rechtere, meer standaard versie ten tonele verschijnt. Op deze manier wil het team bekijken welke impact de verschillende vloeren hebben op de luchtstromen onder de auto en zo aero stalling te voorkomen waardoor porpoising wordt veroorzaakt.

Deze methodische aanpak is volgens Russell ook hard nodig voor Mercedes, te meer omdat er nog geen duidelijke oplossing is die alle problemen verhelpt. “We proberen aan de lopende band dingen, maar we hebben momenteel geen magische oplossing waarvan we denken dat die alle problemen gaat oplossen”, zei Russell voorafgaand aan de eerste vrije training in Bahrein. “Tegelijkertijd weten we het niet, maar dat wat we vanmiddag uitproberen is wellicht wat we nodig hebben om het probleem op te lossen. Of er gaat nog drie, vier, vijf maanden werk in zitten om het echt te begrijpen. Het is altijd lastig tijdens trainingssessies, dus je kan niet een miljoen dingen tegelijk uitproberen. Je moet het analytisch aanpakken. Hopelijk zitten we snel goed, maar desondanks denk ik dat we gewoon meedoen. En als we alles goed doen, de juiste strategie kiezen en een goede start maken, is er geen enkele reden waarom we een snellere auto niet achter ons kunnen houden.”

Mercedes W13 floor Photo by: Jon Noble