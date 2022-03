Mercedes kende naar eigen zeggen geen vlekkeloze testdagen op het Bahrain International Circuit. Sterker nog: Lewis Hamilton liet op de slotdag weten dat zijn team niet in een positie zou zijn om voor overwinningen te vechten. De laatste jaren hebben geleerd dat die woorden niet met een korrel, maar met een hele kruiwagen vol zout moeten worden genomen. Desondanks heeft Mercedes nog wel enkele dingen op te lossen voordat zaterdag de kwalificatie start en parc fermé van kracht is.

De paradox: Auto 'beter' maken, betekent vooralsnog meer stuiteren

Porpoising is daarbij het codewoord. Mercedes heeft er aanmerkelijk meer last van dan Red Bull Racing en ook Ferrari, die na de test in Barcelona allebei een goede stap hebben gezet op dit vlak. Mercedes heeft juist een stap terug gezet en dat toont meteen het paradoxale van dit hele verhaal. Naarmate Mercedes de W13 voor het gevoel beter maakt door meer downforce onder de vloer te genereren, wordt porpoising juist erger.

De updates in Bahrein hebben onder meer de luchtstroom onder de vloer beter afgescheiden, hetgeen het grondeffect effectiever maakt. Het is normaal exact is wat een team wil. De paradox is echter dat de auto hierdoor nog meer naar de grond wordt gezogen op rechte stukken en dat porpoising dus erger wordt. De makkelijkste manier om dit gestuiter te voorkomen, is zoals gezegd het verhogen van de rijhoogte. De zuigende werking van het grondeffect wordt dan weer iets minder, waardoor het stuiteren ook als vanzelf iets afneemt. De prijs die je daarvoor betaalt, is echter vrij hoog: minder downforce en daarmee samenhangend ook mindere rondetijden.

Precies dat verklaart waarom Mercedes in Bahrein allerlei verschillende opties heeft afgewogen, nadat donderdag aan het licht was gekomen dat porpoising nog altijd problematisch zou blijken. Vrijdag heeft het team met verschillende rijhoogtes gereden, George Russell relatief hoog in de ochtend en Hamilton een stuk lager in de middag. Op zaterdag zijn oplossingen getest die minder pijn kunnen doen, bijvoorbeeld het aanpassen van de vloer. Al die experimenten bij elkaar hebben Mercedes bij monde van Andrew Shovlin wel wijzer gemaakt voor komend weekend, al wil hij natuurlijk niet verraden voor welke oplossing het merk met de ster precies gaat kiezen.

Mercedes zegt wel progressie te boeken

In plaatst daarvan laat hij in algemene bewoordingen weten dat er wel hoop gloort voor Toto Wolff en de zijnen. "We hebben wel enige vooruitgang geboekt met het stuiteren, waardoor de auto ook iets makkelijker te hanteren is als onze coureurs op de limiet rijden. Ik heb het gevoel dat we op de goede weg zijn met de afstelling", laat Shovlin in Bahrein weten. "Maar er zit qua snelheid nog veel meer in als we het stuiteren verder onder controle krijgen en de auto wat tot rust kunnen brengen."

Daarmee geeft Shovlin precies de bovenstaande paradox weer: met alle upgrades zit er ogenschijnlijk veel potentie in de W13, maar die potentie wordt geblokkeerd door porpoising. Beide dingen hangen zoals gezegd nog nauw met elkaar samen, waardoor Mercedes die vicieuze cirkel moet doorbreken en het beste van beide werelden moet combineren. Dat is volgens Mercedes makkelijker gezegd dan gedaan. Volgende week zaterdag volgt het verdict, aangezien het ook niet voor het eerst zou zijn dat Mercedes de Formule 1-wereld collectief voor de gek heeft gehouden. Maar mocht het daadwerkelijk niet lukken om het stuiteren te beperken, moet er wellicht een compromis gesloten worden tussen pure snelheid in de kwalificatie (al is het stuiteren daarvoor ook niet ideaal) en een hogere rijhoogte voor de race op zondag. Alle ogen zullen in ieder geval op de pitbox van Mercedes zijn gericht, wordt dus vervolgd...