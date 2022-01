Mercedes stuurt nu al eerste teaser van nieuwe F1-auto de wereld in

Het Formule 1-team van Mercedes was online lang stil nadat Lewis Hamilton in Abu Dhabi na een veelbesproken ontknoping een achtste wereldtitel aan zijn neus voorbij zag gaan. Mede door een omstreden beslissing van de wedstrijdleiding pakte niet hij maar Red Bull-coureur Max Verstappen de wereldtitel, waarna het een paar dagen oorverdovend stil was uit de hoek van Mercedes.

Lewis Hamilton heeft zelf sinds de bewuste seizoensfinale in Abu Dhabi niets meer van zich laten horen op de sociale media-kanalen waar hij doorgaans zo actief op is. Volgens teambaas Toto Wolff is het zelfs nog niet zeker of de zevenvoudig wereldkampioen er komend seizoen nog wel bij is in de Formule 1. Mercedes zelf heeft het vizier inmiddels wel al vol op het nieuwe seizoen gericht. Voor de kerstdagen deelde de constructeurskampioen als eerste renstal al een video waarin de krachtbron van de Mercedes W13, de nieuwe bolide voor 2022, voor het eerst werd gestart. Zaterdag is de renstal op nieuwjaarsdag ook alvast begonnen met het teasen van het uiterlijk van diens nieuwe strijdwapen.

New year, new me

Op haar social media-kanalen heeft Mercedes een foto gedeeld waarop de contouren van de W13 te zien zouden moeten zijn. Het valt echter te betwijfelen in hoeverre het ontwerp op de foto daadwerkelijk zal lijken op de definitieve versie van de W13. Naar verwachting zal het team uit Brackley halverwege februari pas officieel het doek trekken van de auto waar in ieder geval George Russell mee gaat rijden, kort voor de start van de eerste driedaagse wintertest, die op 23 februari van start gaat in Barcelona.

Tekst loopt door onder de tweet

Het is dus nog even gissen naar het definitieve ontwerp van de Mercedes W13. Het lijkt wel al zo goed als zeker dat de bolide voorzien zal worden van een zilverkleurig likje verf. Na twee seizoenen met een zwarte kleurstelling heeft Mercedes in 2021 namelijk al vaker gehint op een terugkeer van de Silberpfeil in 2022.