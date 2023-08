Net als vorig jaar is Mercedes er tijdens het seizoen achter gekomen dat er op een verkeerd concept gegokt is. De renstal heeft eerder deze jaargang al afscheid genomen van het 'zero pod'-concept, maar nu loopt het team tegen een te hoge rijhoogte aan. Mike Elliot, de chief technical officer van het team, heeft al laten weten de W14 te hoog afgesteld te hebben en dat daar dit seizoen vanwege het budgetplafond niets meer aan te doen is. Door de keuze van deze rijhoogte moet Mercedes om het probleem heen werken om zo richting de top te gaan. Wel maakte de renstal bekend dat ze voor de auto van volgend jaar de ideale rijhoogte al gevonden hebben.

Naast de rijhoogte heeft de formatie uit Brackley ook te kampen met een hardnekkig balansprobleem. Technisch directeur James Allison vertelt dat downforce toevoegen helpt, maar niet het hele probleem oplost: "We proberen de auto te verbeteren, zodat de coureurs meer vertrouwen hebben. In de bochten is de auto te reactief. Bij de apex is dat juist het tegenovergestelde. We willen daar dat de auto 'bijt', maar dat doet hij niet. Het voelt instabiel bij het ingaan van de bocht en de auto geeft een dood gevoel bij de apex. Dat willen we andersom hebben, daar werken we nu aan."

Teambaas Toto Wolff gelooft dat als coureurs Lewis Hamilton en George Russell meer vertrouwen in de W14 krijgen, de renstal prijzen kan gaan pakken. "We moeten er voor zorgen dat de coureurs een auto hebben die betrouwbaar is op het gebied van balans en gevoel", verklaart de Oostenrijker. "Het gaat dan niet om absolute downforce, maar meer om de stabiliteit bij het insturen van de bochten. Dat is nu niet het geval. Dat is onze hoofdfocus, want met meer vertrouwen komen er betere prestaties."

Updates voor 2024 dit jaar al in gebruik

Allison laat weten dat het team volop met de W15 voor volgend jaar aan het werk is, maar dat dit jaar al bepaalde onderdelen voor de auto van volgend seizoen op de wagen gezet worden. "Onze windtunnel wordt volledig gebruikt voor de auto van volgend jaar", vertelt de Britse technicus. "Veel tekeningen en andere onderdelen van het ontwerpteam komen nu samen. Na de zomerstop gaan we ons volledig focussen op de auto van volgend jaar, maar dat biedt ook kansen voor de W14."

Mercedes wilde aan het begin van het seizoen Red Bull aanvallen, maar weet dat meer dan een tweede plek bij de constructeurs er niet in gaat zitten. Allison erkent dat Mercedes de ambities aangepast heeft: "We waren aan het begin van het jaar de vierde snelste, zelfs onze klantenteams waren sneller. Dat was frustrerend. Ferrari versloeg ons ook. Stapje voor stapje laten we die teams nu achter ons. Alles van ons team helpen daarbij, van strategie tot engineering, de betrouwbaarheid en ook de coureurs. Zij grijpen elke halve kans aan om punten te scoren. Hoewel we ons eerste doel niet behaald hebben, is de tweede plek erg belangrijk voor ons. Zeker in de tweede seizoenshelft, als we ons meer en meer gaan bewegen richting de W15."