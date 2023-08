Kan Mercedes in 2024 Red Bull verslaan? "Ideale rijhoogte gevonden"

Sinds de invoering van de grondeffectauto's krijgt het team van Mercedes het niet voor elkaar om de auto op een ideale rijhoogte te laten rijden. De W13 die in 2022 gebruikt werd, had te veel last van porpoising. De renstal had echter een te klein window voor de rijhoogte waarin de auto downforce produceerde, waardoor de auto in essentie heel laag bij de grond afgesteld moest worden. Niet alleen de rijhoogte kon niet optimaal afgesteld worden, ook moest de formatie uit Brackley de ophanging stijver maken om het stuiteren te voorkomen, waardoor over kerbstones en hobbelig asfalt rijden een enorme opgave was.

De W14 van dit jaar heeft het probleem met porpoising voor het grootste deel laten verdwijnen, hoewel het in Spa de weer de kop op stak. Het is Mercedes wel gelukt om de auto in een breder bereik qua rijhoogtes te krijgen, zonder dat het genereren van downforce in het geding komt. Opvallend is dat de Duitse renstal nu juist hoger dan de concurrentie rijdt, wat laat zien dat ze wat te voorzichtig waren in het afstellen van de wagen. Met de huidige generatie auto's komt ook het probleem dat enorm afwijken van die hoogte geen optie is als men de auto eenmaal voor een bepaalde hoogte heeft ontworpen. De hele vloer en alle aerodynamische onderdelen zijn op die rijhoogte afgestemd, een aanpassing zorgt ervoor dat er allemaal nieuwe creaties voor de auto gebouwd moeten worden. Het is voor de achtvoudig constructeurskampioen geen optie om dat te doen, zeker gezien het budgetplafond, en dus wil men in 2024 met een beter afgestelde auto aan de start verschijnen.

Voor W15 perfecte rijhoogte gevonden

Mike Elliott, chief technical officer bij Mercedes, antwoordt op de vraag van Motorsport.com of de technische staf het gelukt is om de sweet spot voor de rijhoogte te vinden: "Het is heel moeilijk, want we hebben een paar aerodynamische testruns kunnen doen. We moeten in de testsessies een richting kiezen en daar op bouwen. Als we besluiten dat we een auto op een hogere of lagere rijhoogte willen bouwen, dan willen we per hoogte drie runs per week doen en komen we nergens. We moeten nu dus een richting kiezen en die kunnen we, naarmate we meer leren, lichtelijk aanpassen. Ik denk dat we de juiste richting hebben gevonden voor deze winter."

Ondanks dat Mercedes veel met de W15 bezig is, blijft de renstal volgens Elliott ook voor de huidige bolide genoeg updates bouwen: "We kunnen nog veel leren en we vechten voor P2 in het kampioenschap. We blijven ontwikkelen, maar het is duidelijk dat onze hoofdfocus op de auto voor volgend jaar ligt." De verwachting is dat Mercedes volgend jaar met een compleet nieuwe concept op de proppen komt en dat is een tijdrovende onderneming. Ook voor updates voor de huidige auto's moet tijd genomen worden, wat voor botsende belangen kan zorgen.

Elliott is niet bang dat het doorontwikkelen van de W14 de ontwikkeling van de nieuwe wagen vertraagt: "We willen races en kampioenschappen winnen. Dat is onze hoofdfocus en al ons werk is daarop gericht. Als je een compleet andere auto voor volgend jaar wil, dan is het moeilijk om daarvoor genoeg tijd in de windtunnel te hebben. Het rijden met de auto van dit jaar helpt ons in het beter begrijpen van de wagen en het helpt ons om op de baan de bolide beter te begrijpen. Dat gaat niet ten koste van de auto van volgend jaar."