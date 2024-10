Waarom Mercedes 2025 niet als een tussenjaar beschouwt

Het Formule 1-team van Mercedes kent dit seizoen pieken en dalen. Het begon in de achterhoede, werkte zich daarna op naar een paar zeges en in de laatste races zakte het juist weer wat weg. De Duitse fabrikant is niet van plan om in paniek te schieten en volgend jaar als een tussenjaar te beschouwen richting de nieuwe reglementen in 2026, maar blijft op jacht naar het sterke McLaren. In een exclusief gesprek met Motorsport.com vertelt teambaas Toto Wolff over de plannen voor 2025.

"Dat is elk jaar weer de vraag die als eerste gesteld wordt, zeker wanneer er een grote reglementswijziging komt: ga je het ene jaar opofferen voor het andere?", begint Wolff. "Maar ik ben Niki [Lauda] dankbaar voor het motto dat we gebruiken. Hij zei altijd 'wil je liever deze race winnen of de volgende?' Mijn antwoord was 'beide'. Soms denken mensen veel te moeilijk over zaken. De transitie van het personeel en onze mogelijkheden [in de fabriek] richting de 2026-regels gaat iets eerder gebeuren dan normaal, maar het gaat geen gamechanger worden. Niemand zet de machines in januari al uit, behalve als je dan om niks vecht. Soms is er ook voor ons niet zoveel te behalen, want het verschil tussen P10 en P7 is voor ons niet zo groot. We vechten nu voor zeges en podiumplaatsen, dus we kunnen nog niks afschrijven."

Grote vraagtekens

Het is gezien de huidige staat van Mercedes opvallend dat Wolff niet alles op alles wil zetten om met de 2026-regels een vliegende start te maken. Zoals gezegd krijgt de Duitse renstal het niet voor elkaar constant op een hoog niveau te presteren. De Oostenrijker snapt weinig van de schommelingen die teams als Red Bull, Ferrari en Mercedes laten zien. "De wisselingen in performance van race tot race - of tussen een aantal races - is heel lastig te verklaren. Het lijkt er soms op dat een winnende auto de race daarop slechts goed genoeg is voor P6", legt de man uit Wenen uit. "Het enige team dat daar geen last van heeft, is McLaren. Ik denk dat zij een sterkere basis hebben en dat hun window minder klein is dan bij ons. Het lukt hen wel om de prestaties stabiel te houden. De rest gaat van extase naar depressie."

Dit seizoen zijn er volgens Wolff genoeg voorbeelden van teams die de ene week winnen en de week erna niet kunnen aanhaken. "Voor de zomer had iedereen Ferrari al afgeschreven, nu zijn ze sterker terug. En voor de zomer was Mercedes het leidende team, maar het moge duidelijk zijn dat dat nu niet meer het geval is", stelt de teambaas. "Het is zo lastig om de performance-factoren eruit te pikken, dat het zelfs de slimste mensen niet lukt."