Is Antonelli 'de nieuwe Verstappen'? Marko: "Moet hij eerst bewijzen"

Na een indrukwekkende carrière in de juniorklassen staat volgend seizoen Andrea Kimi Antonelli in de Formule 1 aan de start. De nog maar achttienjarige Italiaan krijgt de eer om het stoeltje van Lewis Hamilton bij Mercedes vanaf 2025 in te nemen. De verwachtingen zijn torenhoog, want in alle opstapklassen heeft hij indrukwekkende dingen laten zien. Toch wil Red Bull-adviseur Helmut Marko in een exclusief gesprek met Motorsport-total.com, een zustersite van Motorsport.com, niet al te hard van stapel lopen over de verwachtingen rond het Mercedes-talent.

In de paddock wordt gefluisterd dat Antonelli misschien wel de nieuwe Max Verstappen is. Er zijn parallellen te leggen, want zowel Antonelli als Verstappen brak op zeer jonge leeftijd door. Marko wil echter de vergelijking tussen de coureurs niet maken. "Max is Max. Hij moet zich eerst nog maar eens zien te bewijzen", stelt de 81-jarige Oostenrijker.

"Zijn snelheid heeft indruk op me gemaakt", vertelt Marko over de eerste meters van Antonelli tijdens een officieel F1-weekend. Dat was in Monza afgelopen augustus. De rijder was inderdaad snel onderweg, maar na krap tien minuten stond hij met de auto in de muur. Bij de Parabolica ging hij te hard de bocht door en verloor de macht over het stuur. Mercedes raakte daardoor niet van slag, want een dag later werd hij bevestigd als F1-coureur in 2025.

Marko weet ook maar al te goed dat goede prestaties in de juniorklassen geen garantie zijn voor een succesvolle F1-carrière. "Er zijn coureurs die hun motivatie verliezen. Dan krijgen ze een vriendinnetje of hij verliest zijn realisme. Dat hebben we allemaal gezien", vervolgt de invloedrijke adviseur. "Er is dus geen garantie dat Antonelli het waarmaakt. Hij moet het eerst maar eens laten zien."

Red Bull had Antonelli in het vizier

Antonelli is al lange tijd onderdeel van het opleidingsprogramma van Mercedes. Op twaalfjarige leeftijd werd de rijder uit Bologna al ingelijfd door het Duitse merk en met de steun van Mercedes werkte de rijder zich razendsnel door de opstapklassen heen. Marko erkent dat Red Bull ook geïnteresseerd was. "We hadden hem op onze radar, maar je kunt niet alles hebben", aldus de man uit Graz.