McLaren niet verrast door toekomstbericht van Ricciardo

Halverwege het Formule 1-seizoen 2022 heeft Daniel Ricciardo 17 WK-punten, 47 stuks minder dan zijn teamgenoot Lando Norris. De achtvoudig Grand Prix-winnaar staat nog tot eind 2023 onder contract bij McLaren, maar directeur Zak Brown liet eerder al weten dat er clausules zijn om de verbintenis eerder te beëindigen. Deze uitspraak voedde de geruchten dat Ricciardo onder druk staat bij McLaren. Derhalve zag de 33-jarige coureur uit Perth zich onlangs genoodzaakt een bericht op social media te plaatsen. “Ik ben tot het eind van volgend jaar toegewijd aan McLaren en loop niet weg uit deze sport”, benadrukte Ricciardo.

Het statement van Ricciardo was niet verrassend voor McLaren, vertelt teambaas Andreas Seidl. “Vanuit ons oogpunt was er nooit enige speculatie nodig”, zegt de Duitser. “Wij zijn duidelijk geweest dat we een contract hebben en dat het ons enige doel is om samen met Daniel die laatste procenten qua prestaties te vinden. Daar focussen we ons op. Het statement was geen verrassing, maar een bevestiging van dat we op dezelfde lijn zitten. Dat komt overeen met wat we al maanden zeggen. Geen verrassingen, dus.”

In het geruchtencircuit worden onder meer Pato O’Ward en Colton Herta genoemd als mogelijke opvolgers van Ricciardo. Beide IndyCar-coureurs hebben al getest voor McLaren. Herta deed dat eerder deze maand nog op Portimao met een 2021-wagen van de formatie uit Woking. Die test was onderdeel van McLarens Testing Previous Cars-programma, waartoe bijvoorbeeld ook Formule 2-coureur Jehan Daruvala toegang heeft.

Volgens Seidl is het Testing Previous Cars-programma vooral bedoeld om te bepalen wie de beste kandidaat is voor het rijden van een vrijdagtraining. Teams zijn dit jaar verplicht om in minimaal twee vrije trainingen een rookie in te zetten. “We willen ze zo goed mogelijk voorbereiden, want ze rijden straks wel met onze auto’s, motoren en versnellingsbakken die we ook in de race gebruiken. Je wil wat dat betreft niet voor verrassingen komen te staan”, verklaart Seidl. “De jongens die we tot dusver hebben geselecteerd zijn, als je het mij vraagt, interessante talenten. Dat hebben ze in verschillende kampioenschappen laten zien en daarom zijn we benieuwd naar wat ze in een F1-wagen kunnen.”