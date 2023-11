Carlos Sainz’ auto was zwaar beschadigd nadat hij tijdens de beginfase van de eerste vrije training over een losgekomen putdeksel was gereden. De training werd afgelast om nader onderzoek te doen naar het incident en om de putdeksels op het circuit beter vast te maken. Het incident resulteerde in een tien plekken gridstraf voor de Spanjaard, aangezien hij genoodzaakt was om een nieuwe batterij onder zijn SF-23 te monteren. Ook Esteban Ocon raakte de putdeksel hard, waardoor hij – net als Sainz - een nieuw chassis nodig had.

Niet alleen is het pijnlijk dat dit incident gebeurde in de eerste acht minuten van VT1 op een hagelnieuw stratencircuit, ook komt de veiligheid van de coureurs weer ter sprake. Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella stelt dat een incident als deze men eraan herinnert dat veiligheid vooropgaat. “Iedere keer dat er een probleem is met een putdeksel, is het ook meteen goed raak”, vertelt hij aan Motorsport.com. “Je zag het met Williams in Baku. Ik geloof dat Jenson [Button] in Monaco ook een putdeksel raakte. Zijn hele voorvleugel was meteen vernield. En in dat geval was het nog op lage snelheid, aangezien het in Monaco was. Ik denk dat er na dit geval meer bewustzijn zal zijn over het feit dat de standaarden geassocieerd met deze potentiële risico’s hoger moeten zijn. In essentie moet het absoluut faalveilig zijn.”

Uiteindelijk kon VT2 na enkele uren vertraging doorgaan en werd de sessie met een half uur verlengd om te compenseren voor de verloren tijd tijdens VT1. Stella geeft toe dat hij opgelucht was dat de tweede training door kon gaan, aangezien het hele circuit grondig onderzocht moest worden. “We hebben eerder gezien dat dit soort dingen kunnen gebeuren op nieuwe banen en stratencircuits”, vertelt hij. “Eerlijk gezegd was ik een beetje bezorgd dat het vinden van een oplossing erg moeilijk zou zijn. Ik wil dus graag mijn waardering uitspreken over het feit dat er door alle technici, ingenieurs en de FIA goed is gehandeld. We hebben tijd gekregen, en het was goed dat alle partijen begrepen dat we een beetje flexibel moesten zijn met het terug overdragen van de banden.”

Werk aan de winkel in Las Vegas

McLaren eindigde de tweede vrije training op P11 en P14. Stella gaf naderhand toe dat het geen makkelijke sessie was voor het team uit Woking. “We hadden hier en daar wat problemen met het koelen van de auto, maar dat hebben we verholpen. Toen we eenmaal aan de gang konden, zagen we dat er nog veel werk te doen was, want de auto deed het niet zo goed als we gewend zijn van de laatste GP’s. Er is vooralsnog geen eenduidig antwoord. Net als alle andere team zien we in dat dit evenement zijn eigenaardigheden heeft. Niet alleen door de locatie, maar ook door het gedrag van de banden en de lay-out van de baan. Het wordt een interessante race en ik denk dat de pikorde er wel eens heel anders uit kan komen te zien”, aldus de Italiaanse teambaas.