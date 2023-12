In een sport als de Formule 1 waar niet iedereen over hetzelfde materiaal beschikt is het lastig om atleten met elkaar te vergelijken. Men kan eigenlijk niet in dezelfde omstandigheden racen, maar toch durft McLaren-teambaas Andrea Stella het aan om een top-drie van de huidige grid op te noemen. De Italiaan laat in gesprek met DAZN weten wie die drie coureurs zijn en begint met zijn nummer een. "Als we het hebben over wie de compleetste coureur is, dan denk ik dat Fernando Alonso het is. Hij heeft geen zwakke plek en dat is zijn sterke punt. Misschien is Fernando niet de beste op alle aspecten, dat maakt hem zo'n buitengewoon goede racer", vertelt de teambaas.

Zijn nummer twee komt uit de eigen stal. Niet Oscar Piastri, maar Lando Norris hoort volgens de ingenieur uit Umbrië in de top-drie. "Ik zie de ontwikkeling van Lando bij McLaren. Hij doet me vaak denken aan Fernando", vertelt Stella, die sinds het begin van 2023 aan het roer staat bij het team uit Woking. "Ik denk dat Lando hard op weg is om een net zo complete coureur als Fernando te worden." De 52-jarige teambaas kan ook goed uitleggen waarop hij zijn mening baseert. "Hij is heel snel en op het gebied van bandenmanagement is hij heel sterk." De Italiaanse McLaren-topman denkt dat Norris ook de top kan bereiken: "Ik geloof dat als we hem een auto geven waarmee hij de titel kan winnen, dat Lando een kanshebber kan zijn voor het kampioenschap."

Opvallend genoeg heeft Stella bij de eerste twee niet de ondertussen drievoudig wereldkampioen Max Verstappen staan. In zijn conclusie in het gesprek over de beste drie coureurs komt de Nederlandse coureur toch voorbij. "Als we allemaal hetzelfde materiaal hadden, zouden mijn drie sterkste coureurs Max Verstappen, Lando Norris en Fernando Alonso zijn."