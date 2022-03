McLaren levert snelste F1-pitstop tijdens Grand Prix van Bahrein

De afgelopen jaren werd de strijd in de pits tijdens Formule 1-races gedomineerd door Red Bull Racing. Het Oostenrijkse team wist vier jaar op rij beslag te leggen op de Fastest Pitstop Award, een prijs voor het team dat over het hele seizoen de beste bandenwissels aflevert. De prestaties uit het verleden bieden echter geen enkele garantie voor de snelheid van de pitstops in 2022, want er is het nodige veranderd. De auto’s zijn ten opzichte van 2021 behoorlijk anders en dat geldt ook voor de banden. De Formule 1 is overgestapt op 18 inch velgen, waardoor de banden groter en zwaarder zijn geworden.

De pitcrews van de teams stonden afgelopen winter dus voor de taak om zich aan te passen en hun routine voor de pitstops waar nodig aan te passen. De verwachting was wel dat de snelste pitstops langzamer zouden zijn dan de afgelopen jaren, zo liet onder meer Red Bull-teambaas Christian Horner optekenen. De Brit kreeg daar gelijk in, want pitstops van om en nabij de twee seconden bleven uit tijdens de Grand Prix van Bahrein. De snelste stop werd afgeleverd door McLaren, dat gedurende de race overigens in de achterhoede te vinden was. De pitstop van Daniel Ricciardo in ronde 17 duurde slechts 2,31 seconden, goed voor 25 punten voor de Fastest Pitstop Award.

McLaren heeft deze winter flink wat tijd besteed aan de pitstops, want drie van de snelste tien stops kwamen op naam van de Britse renstal. Datzelfde geldt overigens voor Ferrari, dat vier van de snelste tien stops afleverde en met bandenwissels van 2,33 en 2,40 seconden de tweede en derde plek bezet in het dagklassement. Alpine klokte de vierde snelste pitstop van de Bahreinse GP met 2,46 seconden, terwijl de top-vijf wordt voltooid door Williams, dat 2,47 seconden nodig had voor de snelste bandenwissel. Red Bull klokte degelijke pitstops van 2,62 en 2,63 seconden, waarmee het posities 11 en 13 bezet.

In het klassement van de Fastest Pitstop Award gaat McLaren aan de leiding met 35 punten, gevolgd door Ferrari met 24 punten en Alpine met 23 stuks. Red Bull heeft vijf punten verzameld en staat daarmee vijfde, achter Williams en voor zusterteam AlphaTauri.

De vijf snelste pitstops van de GP van Bahrein

Pos. Team Coureur Tijd Ronde 1 McLaren Daniel Ricciardo 2,31 seconden 17 2 Ferrari Carlos Sainz 2,33 seconden 14 3 Ferrari Carlos Sainz 2,40 seconden 33 4 Alpine Esteban Ocon 2,46 seconden 43 5 Williams Nicholas Latifi 2,47 seconden 14