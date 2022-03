Het totale gewicht van de auto's is dit jaar gestegen, bovendien zijn de 18-inch wielen omvangrijker en hebben deze wieldoppen, waardoor ze moeilijker te hanteren zijn. Red Bull staat bekend om het snelle afwerken van de pitstops. Het Britse team noteerde in 2021 zelfs de acht beste stops, met de snelste bandenwissel in 1.88 seconde. De formatie won al vier jaar op rij de DHL Fastest Pit Stop Award.

"Ik betwijfel of we stops van onder de twee seconden gaan halen, hopelijk kunnen we ergens in de lage tweeën gaan zitten", vertelt Horner aan F1 TV. "Wij hebben het geluk dat onze Olaf Janssen, die over de krik achter gaat, qua lengte een van de grotere mannen is in ons team. Het is een grote, sterke Zuid-Afrikaanse vent. Een beetje spierkracht is wel nodig om deze auto's van de grond te krijgen."

Horner benadrukt ook dat het grote formaat van de nieuwe bolides lastig is voor de coureurs. "Deze auto's zijn massief. Het lijken wel boten, vooral in bochten met een lage snelheid", vervolgt de Brit. "Ze wegen bijna 800 kg, dat is 50 kg meer dan vorig jaar. Daarbij zijn ze ook groter en langer. In bochten op hoge snelheid zijn ze net zo snel, misschien nog wel sneller. In lagesnelheidsbochten zit het grote verschil, er zit ook meer tijd in zo'n bocht. Het is uiteraard vanzelfsprekend dat ze zich moeten aanpassen aan het karakter van de nieuwe wagens, de downforce en de nieuwe reglementen. Het is echter wel verbazingwekkend hoe snel de rijders dit doen."