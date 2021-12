McLaren minder sterk dan verwacht in straten van Jeddah

Het Jeddah Corniche Circuit, dit weekend het decor voor de eerste Grand Prix van Saudi-Arabië in de Formule 1, leek op voorhand goed te passen bij de karakteristieken van de McLaren MCL35M. In praktijk valt dat echter tegen. “Veel ogenschijnlijk snelle bochten blijken vol gas te zijn en zijn daardoor geen echte bochten”, legt teambaas Andreas Seidl uit. Daardoor komt het meer aan op de iets minder snelle bochten. “Derhalve staan we waar we staan op dit soort circuits, namelijk middenin het gevecht met Ferrari en AlphaTauri. Dat hebben we dit seizoen al een aantal keer gezien.”

Lando Norris start zondag als zevende, achter concurrenten Charles Leclerc (vierde) en Pierre Gasly (zesde). Daniel Ricciardo bleef op P11 steken, nadat hij de vloer van zijn auto had beschadigd op een kerbstone. “Ik ben niet helemaal tevreden met de uitkomst van deze kwalificatie”, aldus Seidl. “Met het werk dat het team samen met de coureurs heeft verricht, hebben we goede stappen gezet, ook gedurende dit weekend. Volgens mij was onze wagen best competitief in de kwalificatie. Helaas heeft Daniel door de schade aan zijn vloer niet kunnen laten zien wat erin zat. Hij had een goed tempo, maar kon Q3 niet bereiken. Dat is jammer.”

“Het heeft ons veel gekost”, doelt Seidl op de beschadigde vloer van Ricciardo. “In sector één en twee had hij groene tijden, maar in de laatste sector kwam zijn vloer tegen de grond. Daardoor verloor hij veel tijd op de rechte stukken. Ik weet niet hoeveel tienden precies, maar het nam wel zijn kansen weg om Q3 te bereiken. Zonder deze schade zou hem dat eenvoudig zijn gelukt.”

Ook voor Norris had er misschien meer ingezeten, vertelt Seidl. “Ook hij heeft ons volledige potentieel niet kunnen laten zien, om twee redenen. In zijn eerste run in Q2, op mediums, kreeg hij te maken met een gele vlag. Daarom wisselden we naar de zachte banden, om er zeker van te zijn dat we Q3 zouden halen. Dat maakte het lastiger in Q3, aangezien hij toen geen twee runs kon doen op verse banden. Daarom zijn we zelfs met P7 enigszins teleurgesteld.”

Onze terugblik op de zaterdag in Jeddah: