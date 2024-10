McLaren komt met blinkende livery voor F1 Austin

In navolging van Alpine en Haas heeft ook McLaren een speciale kleurstelling gepresenteerd voor het raceweekend op het Circuit of the Americas. De chromen livery wordt weer van stal gehaald, nadat een vergelijkbare variant al werd gebruikt tijdens de Britse Grand Prix van 2023. Hiermee brengt de formatie naar eigen zeggen op moderne wijze een eerbetoon aan de legendarische kleuren van het team uit het verleden. Ook de racepakken van Lando Norris en Oscar Piastri worden voorzien van een speciale touch.

Eerder maakten Alpine en Haas al bekend in Amerika met een speciale livery in actie te komen. Alpine heeft de handen ineengeslagen met Xbox, waardoor de bolide van Pierre Gasly en Esteban Ocon in de kleuren van de nieuwe game Indiana Jones and the Great Circle wordt uitgerust. De hoofdkleur hierbij is oranje, waardoor de wagen heel wat weg heeft van de McLaren. Bij Haas heeft men de VF-24 ter ere van de thuisrace in Austin uitgerust in de kleuren van de Amerikaanse vlag en de American Eagle.