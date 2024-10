Alpine onthult unieke livery voor F1-race in Amerika

Geen blauw of roze accenten op de voornamelijk zwarte Alpine-bolides dit weekend tijdens de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten, maar oranje onderdelen. Het Franse team heeft voor de race in Texas een nieuwe livery gepresenteerd in samenwerking met Xbox. De kleuren zijn gekozen om het nog uit te komen spel Indiana Jones and the Great Circle uit te beelden. Het enige wat wel verwarrend kan werken is dat de oranje kleur doet denken aan wat McLaren op de auto heeft. Zeker als je de auto's in een flits ziet, kan het zijn dat je de kleuren door elkaar haalt. Zeker nu ook de velgen een kleurtje hebben gekregen lijken de auto's behoorlijk op elkaar.

Alpine-teambaas Oliver Oakes is razendenthousiast over de samenwerking met Xbox en de game. Volgens de 36-jarige Brit is er geen betere plek om met de oranje-kleuren te verschijnen. "Deze nieuwe past nergens beter dan in Austin", aldus de Alpine-baas. Ook Esteban Ocon en Pierre Gasly zullen in het oranje op het circuit verschijnen. Hun pak heeft dezelfde kleuren als die op de sidepods staan.

Voor Alpine staat er vanaf Austin veel op het spel. De Franse renstal kent een teleurstellend seizoen en heeft in Baku ook de achtste plek in het constructeurskampioenschap verloren aan Williams. Alpine is er alles aan gelegen om die positie weer terug te veroveren, want het kan al gauw een miljoen of tien aan prijzengeld schelen. In een sport waar elke euro telt is dat een enorm bedrag.