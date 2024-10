Speciale livery voor Haas in F1-thuisrace

Met de Grand Prix van de Verenigde Staten ontwaakt de Formule 1 uit de 'nazomerstop' van drie weekenden. Voor Haas F1 Team is dit het ideale moment om een unieke kleurstelling op de VF-24 te zetten. De race op het Circuit of the Americas is namelijk de thuisrace voor het team onder leiding van Ayao Komatsu. De kleuren van de Amerikaanse vlag en de American Eagle zijn voor deze gelegenheid op de auto te vinden.

De Amerikaanse livery is niet het enige nieuwe op de auto's van het team uit Indianapolis. Vorige week onthulde de renstal dat ze een technisch partnerschap aangaan met Toyota GAZOO Racing en op Amerikaanse bodem zullen er al stickers van het Japanse merk op de auto zien zijn. De auto's van Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen hebben dus een heuse metamorfose ondergaan.

Voor Haas is Austin niet alleen een thuisrace, maar ook een heel belangrijk weekend voor het vervolg van het seizoen. De renstal is bezig aan een sterk jaar en is de laatste weken aardig ingelopen op RB F1 Team in het gevecht om P6 in de strijd om de constructeurstitel. Haas staat nu nog maar drie punten achter de Italiaanse renstal en een plekje hoger in het WK maakt al gauw een miljoen of tien verschil. Om die slag te maken heeft de renstal een update op de auto gezet.

"De Amerikaanse Grand Prix is absoluut een van de hoogtepunten van het jaar voor ons. We hebben veel Amerikaanse partners en natuurlijk onze thuisfans. De fans die naar deze race gaan kennen de sport goed en het motiveert ons altijd als er 400.000 mensen langs de baan staan", blikt Hülkenberg vooruit naar het weekend in Texas.