De samenwerking tussen de twee partijen komt niet geheel uit de lucht vallen. Al enkele maanden wordt er volop over gespeculeerd, zeker nadat Masaya Kaji, de teambaas van Toyota Gazoo Racing, tijdens de Britse Grand Prix in de garage van Haas F1 werd gespot en naar verluidt Haas F1-teambaas Ayao Komatsu zich op zijn beurt in de Toyota-garage had gemeld na de 24 uur van Le Mans.

De samenwerking die volgend weekend tijdens de Amerikaanse GP in Austin al te zien zal zijn, voert verder dan enkel een paar stickers op de Haas VF-24. Dat valt te lezen in het persbericht waarin het nieuws wereldkundig wordt gemaakt en waarin Toyota wordt geïntroduceerd als de 'officiële technische partner' van Moneygram Haas F1 dat 'het enige Amerikaanse team dat deelneemt aan het FIA F1-wereldkampioenschap' wordt genoemd. "Onder de meerjarige overeenkomst zullen beide partijen expertise, kennis en middelen delen. Toyota Gazoo Racing levert diensten voor ontwerp, techniek en fabricage, terwijl Haas F1 in ruil daarvoor technische expertise en commerciële voordelen inbrengt", valt er onder meer te lezen.

Reactie Ayao Komatsu

"Ik ben enorm blij dat het MoneyGram Haas F1 Team en Toyota Gazoo Racing dit technische partnerschap zijn aangegaan", zegt Haas-teambaas Ayao Komatsu. "Dat een wereldleider in de auto-industrie onze organisatie ondersteunt en met ons samenwerkt – terwijl ze daarmee ook hun eigen technische expertise ontwikkelen – levert duidelijk voordelen voor beide partijen op."

Haas F1 kent een prima seizoen, het team staat momenteel zevende in het constructeursklassement, maar kan volgens Komatsu verder omhoog kijken. "De mogelijkheid om gebruik te maken van de middelen en kennis die beschikbaar zijn bij Toyota zal van groot belang zijn voor onze eigen ontwikkeling. Het is onze duidelijke wens om onze concurrentiepositie in de Formule 1 verder te verbeteren. In ruil daarvoor bieden we Toyota een platform om hun eigen technische capaciteiten volledig te benutten en verder te ontwikkelen."

Toyota heeft tweeledig doel

Ook bij Toyota is men zeer te spreken over de rentree van het merk – na vijftien jaar – in de Formule 1. "Door samen met Haas F1 deel te nemen aan de top van de autosport, willen we coureurs, ingenieurs en monteurs opleiden en tegelijkertijd de capaciteiten van het Haas F1-team versterken", aldus Tomoya Takahashi, president van de Gazoo Racing Company. De autosporttak van Toyota is onder andere actief in het WEC, het WRC en de World Rally-Raid waar de Dakar Rally onder valt.

Overigens is het niet de bedoeling dat Toyota ook motoren gaat bouwen en leveren. Daarvoor blijft Haas tot zeker eind 2028 verbonden aan Ferrari dat als sinds de oprichting van de Amerikaanse stal in 2016 krachtbronnen levert.