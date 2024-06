Verstappens achtervleugel en 'vreemde' bandendelta: De factoren voor GP Spanje

De Spaanse Grand Prix is doorgaans niet het grootste spektakelstuk van de kalender. Inhalen is traditiegetrouw lastig op het Circuit de Barcelona-Catalunya, al helpt het dat de laatste chicane uit de lay-out is gehaald, zoals Lewis Hamilton zaterdag ook nog eens benadrukte na de kwalificatie. "Voor coureurs is dit leuker, in de laatste bocht heb je nu het hart in de keel. Bovendien gaat het volgen beter, dat heb je vorig jaar ook wel kunnen zien." Waar Max Verstappen vorig seizoen domineerde in Barcelona, belooft de editie van 2024 om meerdere redenen interessant te worden. Interessant is iets anders dan een race met veel inhaalacties, maar het is in ieder geval een Grand Prix die op voorhand variabelen kent.

Achtervleugel Verstappen juist gunstig voor de race?

Die variabelen beginnen met de race pace. Op vrijdag was Verstappen daar nog niet over te spreken, maar het is goed om te weten dat hij toen met een andere achtervleugel reed. "Mijn conclusie is dat we nog niet de balans hebben gevonden die we hadden verwacht", liet Marko toen aan deze website weten. "De oplossing was geweest om een andere achtervleugel te monteren, maar dat had ons twintig minuten rijtijd gekost en hebben we niet gedaan." Verstappen reed vrijdag met relatief weinig vleugel, te weinig voor zijn gevoel. Het verklaart waarom de auto instabiel was, te los bij het uitkomen van de bochten.

Voorafgaand aan de kwalificatie en dus voordat parc fermé van kracht was, heeft Red Bull ingegrepen. Het team heeft voor een andere achtervleugel met meer downforce gekozen. Voor de kwalificatie had Verstappen daardoor iets te veel vleugel staan en iets te veel drag, oftewel luchtweerstand. "Maar tot aan de kwalificatie voelde de auto gewoon te instabiel aan, het zit vooral in de set-up. Doordat het wat kouder werd, hadden we achteraf gezien net te veel vleugel voor de kwalificatie en dat is natuurlijk jammer", liet Verstappen in de paddock na een vraag van Motorsport.com weten. "Maar als je een goede auto hebt, dan maakt een beetje extra drag normaal gesproken ook niet uit. Dan zou je alsnog op pole moeten staan."

Die laatste woorden brengen Verstappen terug naar wat voor hem de kern is: Red Bull heeft meer en sneller updates nodig. De auto moet in algemene zin beter worden om te kunnen blijven knokken met McLaren. Dat gezegd hebbende, kan de vleugelkeuze voor zondag best goed uitpakken. Zo heeft de hoeveelheid drag hem in de kwalificatie iets gekost, maar moet meer vleugel normaal gesproken juist helpen om de banden tijdens de race in leven te houden. Doordat bandenmanagement meestal de doorslag geeft in Barcelona, kan Verstappen voor de race juist een goede afstelling te pakken hebben: "Ik hoop het wel. Het is vooraf een beetje lastig te zeggen, maar ik hoop van wel", reageert de WK-leider.

Dat gezegd hebbende verwacht Verstappen nog geen 'walk in the park'. "Als ik naar de vrijdag kijk, dan vond ik McLaren er heel sterk uitzien", reageert hij. De WK-leider vlakt Mercedes ook nog niet uit, ook al heeft Hamilton in de persconferentie laten weten dat hij tekort denkt te komen voor de winst. "Ik weet niet wat ze allemaal hebben gezegd, maar volgens mij zien meerdere teams er sterk uit, Ferrari ook. Het zal in de details zitten. Als je goed op je banden kan letten, dan maak je meteen grote stappen", voorspelt Verstappen. De cijfers van vrijdag en zaterdagochtend zeggen ditmaal weinig door de andere achtervleugels en ook doordat Red Bull toen nog met een zeer voorzichtige motorstand op pad was. Het maakt dat de race pace op voorhand vele variabelen kent en juist dat maakt F1 anno 2024 zo interessant.

Pirelli verwacht 'vreemde' bandendelta en sterke undercut

Het geheel wordt versterkt door twee andere factoren. Ten eerste is het zondag bewolkt en kan er voor de start nog wat (lichte) regen vallen. Het zal zeker niet zoals in Montreal zijn, maar betekent wel dat de baanomstandigheden en daarmee de gripniveaus anders zijn dan zaterdag. Ook dit heeft invloed op de onderlinge verhoudingen, zeker nu de verschillen vooraan zo klein zijn. De afsluitende factor is wat Pirelli een 'vreemde' bandendelta noemt. Teams willen normaliter graag voor een saaie eenstopper gaan, maar dat is volgens Pirelli lastig doordat de soft in Barcelona aanmerkelijk sneller is dan de overige compounds. De band met de rode wangen gaat natuurlijk niet lang mee, maar is volgens Pirelli 1.2 seconde per ronde sneller dan de medium en 1.8 seconde sneller dan de harde band.

Het verklaart waarom Pirelli de soft heeft opgenomen in alle voorspelde strategieën voor de race en dat de Italiaanse bandenleverancier uitgaat van minimaal een tweestopper in Catalonië. "De harde C1-band is minder gevoelig voor oververhitting, maar die is dit weekend veel langzamer dan de C2 en de C3. Daardoor verwachten we dat de teams die band zo min mogelijk willen gebruiken", laat Simone Berra namens Pirelli weten. Het Italiaanse merk heeft er qua voorspellingen al veel vaker naast gezeten, maar een eventuele tweestopper kan tactisch wel zeer interessant zijn, des te meer doordat de undercut in Barcelona als een krachtig wapen wordt gezien. "De undercut is hier relatief sterk doordat de bandenslijtage zo'n grote rol speelt", bevestigt Berra. "Juist daardoor kunnen teams die gebruiken als een middel om in te halen." Het totaalplaatje maakt dat Barcelona qua inhaalacties nog altijd geen spektakelstuk hoeft te zijn, maar dat er op voorhand wel ingrediënten te over zijn voor een interessante race.

Video: Een vooruitblik op de Grand Prix van Spanje in de nieuwe F1-update