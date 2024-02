Zaterdag staat op het Bahrain International Circuit de eerste Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2024 op het programma. Naar de exacte pikorde onder de teams is het voorlopig nog even gissen, maar wel is duidelijk dat Red Bull Racing na een succesvolle driedaagse wintertest als een van de favorieten aan de openingsrace begint. Desondanks blijft Max Verstappen ietwat terughoudend met zijn verwachtingen voor de GP van Bahrein. Hij benadrukt dat de andere teams ook veel ronden hebben gereden tijdens de testdagen en dat alles dus goed moet verlopen om succesvol te zijn.

"Ik kijk uit naar het raceweekend in Bahrein. We hebben een paar goede testdagen gehad en veel geleerd over de auto", blikt Verstappen kort even terug op de driedaagse test in Bahrein, om de blik daarna op het aankomende raceweekend te richten. "Natuurlijk willen we niet te hard van stapel lopen en moeten we nog steeds alles goed doen om een sterk eerste weekend te hebben. Iedereen heeft hier in Bahrein veel ronden gereden, dus hopelijk komen we qua afstellingsrichting niet te veel verrassingen tegen. Al met al ben ik blij dat we aan het seizoen beginnen en weer gaan racen."

Verstappen opende de testdagen door op de eerste dag meer dan een seconde sneller te zijn dan de concurrentie. Uiteindelijk zou de Nederlander de zesde plek bezetten op de gecombineerde ranglijst, één plekje achter teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan kwam een tweetal kleine problemen tegen op zijn eerste dag in de RB20, maar kende desondanks naar eigen zeggen een succesvolle test. "Het is eindelijk tijd om weer te gaan racen en ik kijk enorm uit naar dit weekend. We hebben een solide testweek gehad, die we volledig gemaximaliseerd hebben. De auto voelde heel goed, ik was er blij mee en we denken dat de betrouwbaarheid er ook is", verklaart Pérez.

De RB20 is een behoorlijk agressieve doorontwikkeling van de succesvolle RB19 geworden en dus is het volgens Pérez afwachten hoe Red Bull er precies voor staat. "Het is altijd interessant om te zien hoe dingen veranderen tijdens het eerste weekend, als we met veel nieuwe concepten aan de kwalificatie en de race beginnen. Veel andere teams zien er sterk uit, maar het is moeilijk om na de test conclusies te trekken. We zijn een nieuwe weg ingeslagen met de RB20 en ik heb zin om weer in een competitieve omgeving in de auto te stappen om te zien hoe we ervoor staan. Ik kijk niet te ver vooruit, ik wil op mijn gemak zijn in de auto en het per race bekijken. Ik verwacht dat 2024 een spannend gevecht tussen de teams wordt en dat kan het heel leuk maken!"