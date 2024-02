Stats F1 testdagen Bahrein: Haas rijdt veel, snelle tijden Ferrari

Voordat het Formule 1-circus op zaterdag 2 maart aan de eerste race van 2024 begint, hebben de teams en coureurs de voorbereidende fase afgerond met een driedaagse wintertest in Bahrein. Op het Bahrain International Circuit stonden de woensdag, donderdag en vrijdag in het teken van de eerste serieuze beproevingen van de nieuwe bolides, die in de afgelopen maand zijn onthuld. Natuurlijk hebben de teams de kaarten tijdens deze test nog zoveel mogelijk tegen de borst gehouden om de concurrentie niet wijzer te maken dan ze al zijn. De statistieken na drie dagen testen zeggen zodoende niet veel, maar geven wel al een indicatie van hoe iedereen ervoor staat.

De eerste statistiek waar naar gekeken wordt, is natuurlijk de ranglijst met snelste rondetijden. Door verschillende hoeveelheden brandstof en het gebruik van verschillende bandencompounds valt er niet direct iets te zeggen over de krachtsverhoudingen, maar vast staat dat Ferrari met beide coureurs bovenaan de tabel is geëindigd. Daar waar Carlos Sainz en Charles Leclerc hun snelste tijden op de C4-band hebben gereden, heeft Red Bull Racing er juist voor gekozen om die banden helemaal niet te gebruiken. Wel blijken Sergio Perez en Max Verstappen de snelste coureurs op de C3-band - die tijdens de GP van Bahrein fungeert als de zachtste van de drie compounds die Pirelli meeneemt. De delta tussen de C3 en C4 is volgens de Italiaanse bandenleverancier ongeveer zeven tienden per ronde

Gecombineerde ranglijst F1 testdagen Bahrein

Coureur Snelste ronde Dag Banden 1 Carlos Sainz Ferrari SF-24 1.29.921 2 (middag) C4 2 Charles Leclerc Ferrari SF-24 1.30.322 3 (middag) C4 3 George Russell

Mercedes F1 W15 E Performance 1.30.368 3 (middag) C4 4 Zhou Guanyu

Sauber C44 / Ferrari 1.30.647 3 (middag) C4 5 Sergio Pérez Red Bull RB20 / Honda RBPT 1.30.679 2 (middag) C3 6 Max Verstappen

Red Bull RB20 / Honda RBPT 1.30.755 3 (middag) C3 7 Yuki Tsunoda

RB VCARB 01 / Honda RBPT 1.30.775 3 (middag) C4 8 Alexander Albon

Williams FW46 / Mercedes 1.30.984 3 (middag) C4 9 Oscar Piastri

McLaren MCL38 / Mercedes 1.31.030 3 (middag) C3 10 Lewis Hamilton

Mercedes F1 W15 E Performance 1.31.066 2 (middag) C3 11 Fernando Alonso

Aston Martin AMR24 / Mercedes 1.31.159 3 (middag) C3 12 Lando Norris

McLaren MCL38 / Mercedes 1.31.256 2 (middag) C3 13 Daniel Ricciardo

RB VCARB 01 / Honda RBPT 1.31.361 2 (middag) C4 14 Nico Hülkenberg

Haas VF-24 / Ferrari 1.31.686 3 (middag) C3 15 Lance Stroll

Aston Martin AMR24 / Mercedes 1.32.029 2 (middag) C3 16 Esteban Ocon

Alpine A524 / Renault 1.32.061 2 (middag) C3 17 Pierre Gasly

Alpine A524 / Renault 1.32.149 3 (middag) C3 18 Valtteri Bottas

Sauber C44 / Ferrari 1.32.227 2 (middag) C3 19 Logan Sargeant

Williams FW46 / Mercedes 1.32.578 2 (ochtend) C4 20 Kevin Magnussen

Haas VF-24 / Ferrari 1.33.053 3 (ochtend) C3

Sainz bleek tijdens de testdriedaagse in Sakhir niet alleen de snelste, maar ook een van de productiefste rijders van het veld. De Spanjaard ging in totaal 224 keer rond op het Bahrain International Circuit, waarmee hij een afstand van 1212 kilometer aflegde. Slechts één coureur reed meer kilometers: Kevin Magnussen. De Haas-coureur was dus de langzaamste man van het veld, maar met 239 ronden en bijna 1300 kilometer - ruim vier race-afstanden - heeft hij de testtijd optimaal benut. Verstappen klokte 208 ronden tijdens zijn anderhalve dag in de RB20 en eindigde op de vierde plek in deze ranglijst, achter Daniel Ricciardo maar voor Nico Hülkenberg.

Aantal gereden ronden en kilometers per coureur

Coureur Ronden Kilometers 1 Kevin Magnussen 239 1293 2 Carlos Sainz 224 1212 3 Daniel Ricciardo 209 1131 4 Max Verstappen 208 1126 5 Nico Hülkenberg 202 1093 6 Lance Stroll 195 1055 7 Esteban Ocon 193 1045 8 Valtteri Bottas 193 1045 9 Charles Leclerc 192 1039 10 George Russell 188 1017 11 Zhou Guanyu 185 1001 12 Oscar Piastri 183 990 13 Fernando Alonso 183 990 14 Sergio Pérez 182 985 15 Lewis Hamilton 172 931 16 Alexander Albon 161 871 17 Yuki Tsunoda 157 850 18 Lando Norris 144 779 19 Pierre Gasly 140 758 20 Logan Sargeant 138 747

Het aantal afgelegde ronden en kilometers is voor de teams een belangrijkere statistiek tijdens testdagen dan de ranglijst met snelste rondetijden. Meer ronden rijden staat immers gelijk aan een betere betrouwbaarheid én het vergaren van meer waardevolle data. Op dat vlak heeft Haas F1 Team uitstekend werk geleverd door 441 ronden en 2387 kilometer af te leggen - wat neerkomt op bijna acht volledige race-afstanden. Hiermee hoopt het Amerikaanse team de bandenproblemen van de afgelopen seizoenen onder controle te krijgen. Red Bull is ondanks enkele kleine probleempjes het derde team op de lijst met 390 ronden (2111 kilometer, zeven race-afstanden), terwijl Williams met 299 ronden (1618 kilometer, ruim vijf race-afstanden) hekkensluiter is. Het Britse team heeft enkele problemen gehad, net als nummer negen McLaren.

Aantal gereden ronden en kilometers per team

Team Ronden Kilometers 1 Haas F1 Team 441 2387 2 Ferrari 416 2251 3 Red Bull Racing 390 2111 4 Aston Martin 380 2057 5 Sauber 378 2046 6 RB F1 Team 366 1981 7 Mercedes 360 1948 8 Alpine 333 1802 9 McLaren 327 1770 10 Williams 299 1618

De vier huidige motorfabrikanten in de Formule 1 hebben een grotendeels probleemloze wintertest achter de rug. Mercedes werkte van de vier merken de meeste ronden en kilometers af, maar dat is ook geen grote verrassing: de Duitse fabrikant levert aan vier teams power units, meer dan welke andere fabrikant dan ook. Als we kijken naar het gemiddeld aantal kilometers per team, dan hebben de drie Ferrari-teams het beter gedaan. Zij legden gemiddeld 2228 kilometer af, ten opzichte van 1848 kilometer voor de Mercedes-formaties. Ook het Honda RBPT van Red Bull en RB F1 Team reed gemiddeld meer kilometers per team dan Mercedes.

Aantal gereden ronden en kilometers per fabrikant

Fabrikant Ronden Kilometers Per team 1 Mercedes 1366 7393 1848 km 2 Ferrari 1235 6684 2228 km 3 Honda RBPT 756 4091 2046 km 4 Alpine 333 1802 1802 km

Tot slot konden de teams in Bahrein gebruikmaken van vijf verschillende bandencompounds, die door leverancier Pirelli waren meegenomen naar Bahrein. Van alle compounds bleek de C3-band veruit de populairste keuze. Op de middelste band van de range, die van gele markeringen was voorzien, legden de teams in totaal ruim 13.000 kilometer af - bijna het dubbele van alle andere compounds bij elkaar. De langste stint van de wintertest werd afgelegd op de C1, de hardste band die Pirelli meenam. Op de rode C4- en C5-banden werd maar weinig gereden, vermoedelijk ook omdat dit rubber niet beschikbaar is tijdens de seizoensopener van komend weekend.

Gebruik banden tijdens F1 testdagen Bahrein