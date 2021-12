‘Versnellingsbak Verstappen onbeschadigd, behoudt derde startplek’

Na twee paarse supersectoren leek Max Verstappen op weg om de pole-position te pakken voor de eerste Grand Prix van Saudi-Arabië. Hij reed op de limiet en ging daar in de laatste bocht net overheen. Het linker voorwiel van de Red Bull RB16B blokkeerde, waardoor hij ietwat wijd ging en bij het opkomen van het rechte stuk van start-finish de muur toucheerde. Daarbij brak de rechter achterwielophanging af, waardoor Verstappen zijn ronde moest afbreken en bleef steken op de derde startpositie.

Na de kwalificatie was er bij Red Bull Racing vanzelfsprekend sprake van teleurstelling over het missen van de pole-position door het incident, maar tegelijkertijd maakte het team zich ook zorgen om de versnellingsbak. Mocht die door de tik beschadigd zijn geraakt, dan zou de bak van Verstappen gewisseld moeten worden. In dat geval zou de Nederlandse WK-leider een gridstraf van vijf plaatsen aan zijn broek krijgen en dus niet als derde, maar als achtste beginnen aan de race.

Na de kwalificatie heeft Red Bull de versnellingsbak van Verstappen geïnspecteerd en daaruit is gebleken dat er geen schade is opgelopen, zo meldt onder meer De Telegraaf. Een wissel is daardoor niet nodig en dus behoudt Verstappen zijn derde startpositie op het Jeddah Corniche Circuit. Motorsport.com Nederland heeft het team om een reactie gevraagd, maar dat wil het nieuws niet bevestigen.

Verstappen zal opgelucht ademhalen dat de versnellingsbak intact is gebleven. Een inhaalrace lijkt een lastig verhaal te worden op het bloedsnelle circuit in Jeddah en dus zal de 24-jarige coureur blij zijn dat hij niet vanaf P8, maar gewoon vanaf de derde plek kan starten. Op de grid moet hij alleen titelrivaal Lewis Hamilton en diens Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas voor zich dulden. Naast hem staat Ferrari-coureur Charles Leclerc op de vierde startplek.

Video: De kwalificatie in Jeddah wordt uitgebreid besproken in de F1-update