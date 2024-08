Max Verstappen deelt vermakelijke anekdote over Super Formula-debuut De Vries

Nyck de Vries heeft afgelopen weekend zijn debuut gemaakt in de Japanse Super Formula. De 29-jarige Fries werkt drie races af in de auto met startnummer 19 van Team Impul. Het betekent dat hij afgelopen weekend op de Twin Ring van Motegi heeft gereden en ook de aanstaande 'double header' in Fuji nog voor zijn rekening zal nemen. De Vries kwalificeerde zich in Motegi als achttiende voor zijn vuurdoop in het Japanse kampioenschap en sloot de race uiteindelijk als dertiende af.

In aanloop naar het raceweekend liet de voormalig Formule 1-coureur weten dat de Super Formula op meerdere fronten een behoorlijke uitdaging vormt: een nieuwe klasse, een nieuw team, een onbekende auto en een circuit waarop De Vries nog niet had gereden. Over dat laatste deelt Verstappen op navraag van Motorsport.com een aardige anekdote: "Het was best grappig omdat Nyck aan mij vroeg of hij snel in mijn simulator kon springen om enkele rondjes te rijden over het circuit van Motegi. Ik was alleen niet thuis! Anders had ik de sim natuurlijk graag voor hem opgezet voor Motegi", lacht de Red Bull-coureur.

Verstappen is zelf een liefhebber van Japan en vooral van de zeer nette fans daar. Bovendien kent hij De Vries goed en speelde hij zelfs een actieve rol in diens Formule 1-kans bij AlphaTauri. Door al deze factoren kijkt de wereldkampioen Formule 1 met bovenmatige interesse naar het avontuur van zijn 29-jarige collega in het land van de rijzende zon. "Het is zeker interessant. Ik heb zelf nog nooit in een Super Formula-auto gereden, maar de auto's zien er fantastisch uit om in te rijden. Het zal natuurlijk wel een behoorlijke leercurve voor hem worden, maar ik kijk ernaar uit om te zien hoe hij het in dat kampioenschap gaat doen. Nyck is een goede vriend van mij en hij verdient deze kans. Ik wens hem in ieder geval het allerbeste toe."

De 'double header' in Fuji staat gepland voor 12 en 13 oktober. Daarna volgt er nog een dubbele krachtmeting op het circuit van Suzuka, maar die clasht met de Formule E-testdagen in Valencia.