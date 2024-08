De Vries dertiende bij Super Formula-debuut, Makino wint

Kenta Yamashita vertrok de race over 37 ronden op de Twin Ring Motegi vanaf pole-position en behield de leiding bij de start, gevolgd door Kakunoshin Ohta, Tadasuke Makino, Toshiki Oyu en klassementsleider Tomoki Nojiri. In de Super Formula zijn coureurs verplicht om gedurende de race een pitstop te maken. In de top-vijf was de strategie verdeeld.

Waar Ohta en Oyu aan het einde van de tiende ronde binnenkwamen om van banden te wisselen, deden Yamashita, Makino en Nojiri dat veel later. In de 22ste ronde maakte Makino zijn pitstop, Yamashita en Nojiri volgden een ronde later. Nadat de top-vijf van nieuwe banden was voorzien, voerde Ohta het veld aan. Hij leidde voor Oyu, Makino en Yamashita, terwijl Nojiri iets verder was teruggevallen.

Op zijn versere banden rekende Makino Oyu in de 25ste ronde in voor P2, na een fraai gevecht waarin ze bochtenlang zij-aan-zij over het circuit gingen. Op dat moment had leider Ohta nog een voorsprong van elf seconden op de concurrentie. Makino reed het gat naar zijn teamgenoot echter dicht en had in de 34ste ronde de aansluiting gevonden.

Beide teamgenoten waren vrij om met elkaar te racen en maakten daar ook volop gebruik van. In de 35ste ronde ging Makino Ohta binnendoor voorbij, maar hij schoot iets door en dus kruiste Ohta achterlangs terug naar de koppositie. Later in de ronde probeerde Makino het nogmaals: ditmaal buitenom, waarbij Ohta zijn teamgenoot van de baan drukte en zo de leiding met succes verdedigde.

Ohta had daarna weer een beetje lucht, maar verpestte het in de 36ste ronde voor zichzelf met een spin. Tot overmaat van ramp liet hij daarbij ook nog de motor afslaan, waardoor hij niet aan de finish zou komen. Makino pakte het cadeautje dankbaar uit en stelde zijn tweede zege in de Super Formula veilig. Yamashita en Nojiri hadden zich ondertussen opgewerkt tot respectievelijk P3 en P4, maar schoven door het wegvallen van Ohta ieder één positie op en flankeerden Makino derhalve op het podium. Naoki Yamamoto eindigde als vierde, voor Sho Tsuboi en de teruggevallen Oyu. Red Bull-junior Ayumu Iwasa, Kazuto Kotaka, Nirei Fukuzumi en Ren Sato completeerden de top-tien.

Nyck de Vries finishte op 1,8 seconde van nummer tien Sato als dertiende, buiten de punten. De 29-jarige coureur uit Uitwellingerga had zich als achttiende gekwalificeerd en won bij de start direct twee posities, ten koste van Kazuya Oshima en Ukyo Sasahara. Net als onder meer Makino en Yamashita reed De Vries een langere eerste stint, waardoor hij enige tijd op P8 lag.

De Vries kwam aan het einde van de zeventiende ronde binnen om nieuwe banden te halen. Op dat moment was Sena Sakaguchi net stilgevallen. Wellicht gokte De Vries op een safety car-fase, maar die kwam er niet: een dubbele gele vlag was voldoende. Na zijn pitstop kwam De Vries als zeventiende weer de baan op, waarna hij mede door het wegvallen van Ohta én een inhaalactie op Iori Kimura nog vier posities won en als dertiende over de streep kwam.

In het klassement gaat Nojiri nog steeds aan kop. Hij heeft nu 58 punten, vijf stuks meer dan nummer twee Makino. De volgende Super Formula-races zijn in het weekend van 11 tot en met 13 oktober. Dan reist het circus af naar de Fuji Speedway voor een double-header, met De Vries opnieuw van de partij.

Bekijk de samenvatting van de Super Formula-race op Motegi bovenaan dit artikel.

De uitslag van de Super Formula-race op Motegi