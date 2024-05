Zakenblad Forbes publiceert ieder jaar een lijst met de vijftig bestbetaalde sporters ter wereld. Donderdag heeft het blad de editie van 2024 naar buiten gebracht en daarin heeft Max Verstappen opnieuw een plekje bemachtigd. De coureur van Red Bull Racing verdiende in de afgelopen twaalf maanden zo'n 81 miljoen dollar volgens Forbes, waarvan 76 miljoen dollar via zijn contract bij het F1-team en nog eens vijf miljoen dollar uit persoonlijke sponsordeals. Hij staat daarmee op de zeventiende plek in de ranglijst. Vorig jaar stond Verstappen nog op de 22ste plaats met 64 miljoen dollar, waarmee hij Lewis Hamilton destijds nog voor moest laten gaan.

Hamilton staat eveneens in de lijst met bestbetaalde sporters van de afgelopen twaalf maanden. Net als een jaar geleden staat de Mercedes-coureur op de 21ste plaats met geschatte inkomsten van 69 miljoen dollar. Zo'n 57 miljoen zou hij ontvangen via zijn contract bij de Duitse autofabrikant, terwijl de overige twaalf miljoen binnenkomt via persoonlijke sponsordeals. Ook Hamiltons inkomen is ten opzichte van 2023 ietwat gestegen, want zijn inkomsten werden vorig jaar nog geschat op 65 miljoen euro.

De lijst van Forbes wordt dit jaar gedomineerd door voetballers, basketballers en American Football-spelers. Helemaal bovenaan staat Cristiano Ronaldo, die over de afgelopen twaalf maanden een bedrag van 260 miljoen euro verdiend heeft. Zijn zeer lucratieve contract bij de Saudische voetbalclub Al-Nassr is goed voor zo'n 200 miljoen euro, terwijl hij met andere projecten en sponsordeals nog eens 60 miljoen binnenharkt. Golfer Jon Rahm is mede door zijn overstap van de PGA Tour naar LIV Golf goed voor 218 miljoen dollar en de tweede plaats, Lionel Messi bezet met 135 miljoen dollar de derde plaats. Opvallend genoeg staat er in de gehele top-vijftig geen enkele vrouw.

De bestbetaalde sporters van 2024