Zakenblad Forbes publiceert ieder jaar een lijst met de vijftig atleten die in dat betreffende jaar het meeste geld verdienen. Ook in 2023 heeft het blad weer zo'n ranglijst samengesteld, waarin de verdiensten van atleten tussen 1 mei 2022 en 1 mei 2023 worden meegenomen. Uit de data van Forbes blijkt dat de vijftig best betaalde atleten van dit jaar bij elkaar zo'n 3,44 miljard dollar - omgerekend 3,18 miljard euro - hebben verdiend. Daarmee hebben zij 16 procent meer verdiend dan de vijftig best betaalde sporters van 2022.

Op de ranglijst van 2023 is plaats voor twee Formule 1-coureurs en net als in 2022 zijn dat Lewis Hamilton en Max Verstappen. Eerstgenoemde heeft in de afgelopen twaalf maanden een bedrag van 65 miljoen dollar verdiend en bezet daarmee de 21e plek op de lijst. De zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes heeft naar verluidt een contract waarmee hij 55 miljoen dollar heeft verdiend, aangevuld met nog eens tien miljoen dollar uit diverse persoonlijke sponsordeals. Op dat vlak maakt Hamilton dan ook het verschil met Verstappen. De regerend tweevoudig wereldkampioen verdient dan wel 60 miljoen dollar met zijn contract bij Red Bull Racing, maar met 'slechts' vier miljoen dollar uit persoonlijke deals komt hij op 64 miljoen dollar en de 22e plek op de ranglijst. Wel is Verstappen een van de slechts drie atleten onder de 25 die een plekje op deze prestigieuze lijst heeft bemachtigd.

Een plekje in de top-tien van de lijst van Forbes - die Hamilton in 2017 en 2021 wél haalde - bleef echter ver buiten bereik voor de F1-coureurs. De 89,1 miljoen dollar die basketballer Kevin Durant in de afgelopen twaalf maanden verdiende, was namelijk nipt genoeg voor de tiende stek. De best betaalde sporter in de lijst van Forbes is voetballer Cristiano Ronaldo. De 38-jarige Portugees vertrok eerder dit jaar naar de Saudische club Al-Nassr en heeft in totaal 136 miljoen dollar verdiend, waarvan 90 miljoen voortkomt uit verdiensten buiten het veld. Met Lionel Messi en Kylian Mbappé op de plekken twee en drie bestaat de gehele top-drie uit profvoetballers. Golfer Phil Mickelson verdiende met 100 miljoen dollar het meeste voor zijn sportieve prestaties, voormalig tennisser Roger Federer haalde met 95 miljoen dollar juist het meeste binnen uit persoonlijke sponsordeals.

De best betaalde atleten van 2023

Atleet Sport Verdiensten Sportief Sponsordeals 1 Cristiano Ronaldo Voetbal 136 miljoen 46 miljoen 90 miljoen 2 Lionel Messi Voetbal 130 miljoen 65 miljoen 65 miljoen 3 Kylian Mbappé Voetbal 120 miljoen 100 miljoen 20 miljoen 4 LeBron James Basketbal 119,5 miljoen 44,5 miljoen 75 miljoen 5 Canelo Alvarez Boksen 110 miljoen 100 miljoen 10 miljoen 6 Dustin Johnson Golf 107 miljoen 102 miljoen 5 miljoen 7 Phil Mickelson Golf 106 miljoen 104 miljoen 2 miljoen 8 Stephen Curry Basketbal 100,4 miljoen 48,4 miljoen 52 miljoen 9 Roger Federer Tennis 95,1 miljoen 0,1 miljoen 95 miljoen 10 Kevin Durant Basketbal 89,1 miljoen 44,1 miljoen 45 miljoen 21 Lewis Hamilton Autosport 65 miljoen 55 miljoen 10 miljoen 22 Max Verstappen Autosport 64 miljoen 60 miljoen 4 miljoen