Het Formule 1-seizoen 2022 werd zondag afgesloten in Abu Dhabi, maar twee dagen later maakten de teams en coureurs een begin aan de voorbereidingen op 2023. Op het Yas Marina Circuit werd tegelijkertijd zowel de young driver test als de test met de 2023-banden van Pirelli afgewerkt. Ook wereldkampioen Max Verstappen kwam tijdens de test in actie met het nieuwe rubber van Pirelli. Hij stapte 's middags in de Red Bull RB18 en zou uiteindelijk 76 ronden afleggen. Met 1.25.845 als snelste rondetijd sloot hij de dag uiteindelijk af op de vijfde positie, precies zes tienden achter snelste man Carlos Sainz.

Tijden zeggen tijdens zo'n bandentest echter helemaal niets en dus was er bij Verstappen na afloop van de testdag sprake van tevredenheid, doordat hij geen problemen opmerkte met de nieuwe banden. "We hebben ons programma afgerond en hebben onze eerste basiskennis voor volgend jaar vergaard. Dat verliep denk ik prima", blikt Verstappen terug op de testdag. "Het is altijd fijn om enkele ronden te rijden zodra de uiteindelijke constructie van de compounds er zijn, maar de banden gedragen zich op ieder circuit anders. Daardoor is het moeilijk te beoordelen. Dat gezegd hebbende, is het altijd beter om iets te hebben dan niets. Over het algemeen gedroeg alles zich best normaal, dus het was een goede dag."

Voorkant zoals gepland sterker bij 2023-banden

Verstappen nam het stuur van de RB18 's middags over van teamgenoot Sergio Perez, die in de ochtendsessie juist zijn rondjes draaide op het Yas Marina Circuit. De Mexicaan, goed voor 88 ronden en de dertiende tijd, merkte op dat het nieuwe rubber van Pirelli lijkt te doen wat werd aangekondigd. "We hadden over het algemeen een goede ochtend en hebben veel informatie vergaard voor het team en de engineers, dus ik ben tevreden over het gedane werk. De nieuwe compounds lijken nog steeds dicht bij elkaar te liggen, zoals dit seizoen ook het geval was. De voorkant is wel iets sterker dan bij de 2022-versies", aldus Perez. "We werken hier in zeer warme omstandigheden met de banden en het is nog een vroeg stadium, dus we hebben veel te leren en te analyseren."

Ook bij Gianpiero Lambiase, hoofd race-engineering bij Red Bull, is sprake van tevredenheid na afloop van de laatste testdag voor de winterstop. "Iedereen binnen het team is zich ervan bewust dat we niet zelfvoldaan mogen raken. Daarom begonnen we met een vol programma voor beide auto's aan de test, wat we succesvol hebben kunnen afronden. Met het voordeel van de ruime kennis van de RB18 konden de coureurs hun aandacht vestigen op het evalueren van de 2023-banden", verklaart hij. "Het was een extreem waardevolle dag met veel data, die we in de komende dagen gaan analyseren en die we kunnen inzetten bij de ontwikkeling van de auto voor volgend jaar."