Newey: Verstappen is een betere teamleider dan Raikkonen

Newey behaalde als ontwerper bij Williams, McLaren en Red Bull Racing meerdere wereldtitels met coureurs als Nigel Mansell, Mika Hakkinen en Sebastian Vettel. Ook werkte hij meerdere keren samen met jonge, maar grote talenten. Zo werkte Newey tussen 2002 en 2005 bij McLaren samen met een nog jonge Kimi Raikkonen, en sinds de Spaanse Grand Prix van 2016 rijdt Max Verstappen bij Red Bull rond in ontwerpen van de Britse topontwerper. Beide coureurs kwamen met relatief weinig ervaring de F1 binnen en promoveerden na ongeveer een seizoen al naar een topteam. Toch merkt Newey een groot verschil tussen Verstappen en Raikkonen.

“Kimi was echt een rookie. Hij was niet in staat om een team te leiden en hij was ook niet de onomstreden nummer één. Pas in 2005 heeft hij zich als een echte teamleider bewezen”, verklaart Newey in een podcast van Motorsport Magazine. Bij Verstappen is de situatie heel anders: “Bij hem [Raikkonen] heb ik nooit de superioriteit gevoeld als ik tegenwoordig voel bij Max Verstappen.”

“Als ik kijk naar hoe Max zich gedraagt op een circuit, dan vergeet ik dat hij pas 22 jaar oud is”, vervolgt Newey. “In de loop van een raceweekend onderscheidt hij zich als een echte teamleider. Dat toont voor mij aan dat het niet zozeer aankomt op leeftijd, maar juist op hoe lang je al ergens mee bezig bent.” Wat volgens de 61-jarige Brit dus ook een rol speelt, is dat Verstappen al op heel jonge leeftijd op de kart zat. Daardoor had hij al behoorlijk wat ervaring toen hij in 2015 als zeventienjarige debuteerde in de Formule 1, beredeneert Newey. “Als we nauwkeurig bekijken hoe vroeg Max al op een kart zat, dan zien we dat hij ongeveer dezelfde hoeveelheid race-ervaring had als andere coureurs, toen hij in de Formule 1 debuteerde.”