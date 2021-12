Verstappen subliem naar pole in Abu Dhabi: "Dit is een hele lekkere"

Na de vrijdagse trainingen en de laatste oefensessie op zaterdagochtend begon Mercedes als uitgesproken favoriet aan de kwalificatie op het Yas Marina Circuit. Max Verstappen leek het vooral van zijn race pace te moeten hebben, maar niets bleek minder waar in Q3. Zo gaf Sergio Perez in dat beslissende deel van de kwalificatie een welkome slipstream aan Verstappen en zag hij Hamilton met twee pogingen niet aan zijn tijd van 1.22.109 komen. Het geeft Verstappen de best denkbare startplek voor de finale, hetgeen bij Red Bull een dag eerder niemand had kunnen vermoeden.

"Dit geeft natuurlijk een geweldig gevoel. We hebben de auto zeker nog verbeterd richting de kwalificatie, tot nu toe was het gevoel in de auto steeds een beetje wisselend. Ik heb erg blij met deze pole-position. Dit is natuurlijk wat we graag wilden, zeker gezien hun vorm in de voorbije races. Nu kijk ik vooral uit naar morgen, dat is en blijft natuurlijk het allerbelangrijkste." Voorafgaand aan de beslissende minuten van Q3 was de spanning voelbaar op het circuit, maar Verstappen zegt daar achter het stuur geen last van te hebben gehad. "Ik ging deze kwalificatie eigenlijk heel relaxed in. Ik weet namelijk dat ik altijd mijn best doe en weet ook dat het team mij altijd de best mogelijke auto geeft. Dat doen we het hele jaar al en vandaag werkte het in ieder geval erg goed."

Dat laatste valt ook te zeggen van het teamwork, waarbij Perez Verstappen dus de helpende hand toestak. Het geeft de huidige WK-leider het initiatief voor de race, al moet de Limburger dat nog wel zien te verzilveren op softs. Door een 'flat spot' op de mediums in Q2 moet Verstappen de race morgen op de zachtste bandencompound starten. Kan dat nog een nadeel opleveren? "Nou ja, ik voelde me eigenlijk wel goed op beide banden. 's Avonds is het ook iets koeler en dat zou makkelijker moeten zijn voor de softs, maar ja, dat moeten we morgen allemaal nog maar zien. We moeten eerst zorgen dat we een goede start hebben en daarna onze eigen race rijden. Dan zien we vanzelf waar we eindigen", blijft Verstappen nuchter.

