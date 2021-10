Verstappen wil strijden om zege op COTA: “Anders dan andere jaren”

Nadat hij met zijn tweede plek in de Grand Prix van Turkije de koppositie in het wereldkampioenschap heroverde, staat Max Verstappen op het Circuit of the Americas voor de taak om de leiding te verdedigen. Zijn voorsprong op naaste rivaal Lewis Hamilton bedraagt slechts zes punten en de omloop in het Amerikaanse Texas staat bekend als Mercedes-terrein. Sinds de invoering van de hybride V6-turbomotoren in 2014 wist het team alleen in 2018 niet te winnen. Red Bull Racing staat daarentegen sinds de zege van Sebastian Vettel in 2013 al droog in de Verenigde Staten.

Verstappen heeft echter al enkele prachtige inhaalraces gereden op COTA en stond hij in 2018 en 2019 op het podium. Dat zorgt ervoor dat de Nederlander met vertrouwen naar de zeventiende ronde van het F1-seizoen 2021 toewerkt. “We zijn altijd competitief geweest in de Verenigde Staten en zijn dicht bij goede resultaten gekomen, dus het gaat erom dat we dat nu samen laten komen in een overwinning”, vertelde Verstappen in zijn voorbeschouwing op de GP van de Verenigde Staten. “We gaan nu naar ieder circuit met de kennis dat we in ieder geval om het podium, maar ook de zege kunnen vechten. Dat is anders dan andere jaren. We zijn erop gefocust ons beste beentje voor te zetten en proberen altijd de race te winnen, in Austin is dat niet anders. Het wordt dit weekend opnieuw een spannende strijd en daar kijk ik naar uit.”

Het Circuit of the Americas is dus terrein waar Verstappen al goede prestaties heeft neergezet. In 2015 eindigde hij in een regenrace op de vierde plek namens Toro Rosso, terwijl hij in 2018 vanaf de achttiende startpositie tweede werd. Een jaar later stond hij op de derde trede van het podium. Maar wat maakt het circuit nabij Austin dan een prettig circuit? “De lay-out van COTA is heel cool, maar het hobbelige asfalt draagt ook bij aan de spanning van de race. De eerste sector is genieten met veel snelle bochten, dat geldt vooral met weinig brandstof in de kwalificatie”, verklaart Verstappen. “Als je in sector twee en in het begin van sector drie aan het racen bent, kan je veel verschillende lijnen nemen en dat zorgt vaak voor veel actie en inhaalacties.”

Red Bull moet focus op zichzelf houden

Het huidige Formule 1-seizoen staat natuurlijk in het teken van de spannende strijd tussen Mercedes en Red Bull. Daar waar Red Bull aanvankelijk in het voordeel leek en over de betere auto leek te beschikken, heeft Mercedes sinds de zomerstop juist weer een stap gemaakt. Het momentum lijkt dit seizoen dus enorm heen en weer te gaan, maar Verstappen ziet dat niet zo. “Ik geloof niet echt in momentum swings, we moeten altijd ieder aspect van het weekend perfectioneren om onze prestaties te optimaliseren en ons zo goed mogelijk voorbereiden. Als we dat doen, kunnen we niet meer geven als team.”

Volgens Verstappen is het daarbij deels afhankelijk van wat Mercedes doet. “We hebben een heel competitieve auto, maar je moet het vergelijken met Mercedes en dat is dit seizoen bij iedere race een vraagteken. Hopelijk kunnen we dit weekend met ze vechten en de leiding in het kampioenschap behouden. Iedere week zijn er nieuwe uitdagingen die we moeten doorstaan en dat is nu niet anders. Er kan veel gebeuren in een race, dus we concentreren ons op onszelf en op niemand anders.”