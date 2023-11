Max Verstappen stijgt flink aantal plekken in Quote 500

Max Verstappen tekende begin 2022 een nieuw megacontract bij Red Bull Racing. De inmiddels 26-jarige Nederlander zette zijn handtekening onder een contract waarmee hij tot en met 2028 zeker is van zijn zitje bij het topteam. Zijn oude contract liep tot en met 2023, maar dankzij het nieuwe contract verdient hij naar verluidt tussen de 40 en 50 miljoen euro per jaar. Dat maakte hem de bestbetaalde Nederlandse sporter ooit, waardoor hij honkballer Xander Bogaerts naar de tweede plaats verwees.

Het oude contract leverde Verstappen vorig jaar voor het eerst een plek in de Quote 500 op. Hij was een van de nieuwste leden van de lijst van rijkste Nederlanders met een vermogen van 120 miljoen euro. Daarmee kwam hij wel op de laatste plaats op de lijst terecht. Met het nieuwe megacontract en bonussen voor titels en overwinningen, met daar bovenop ook nog de sponsordeals, is de 51-voudig Grand Prix-winnaar dit jaar enkele plaatsen gestegen. Zijn vermogen is van 120 miljoen euro naar 150 miljoen euro gestegen, wat hem de 428ste plaats in de Quote 500 van 2023 oplevert. Voor de eerste plaats heeft hij nog een flinke weg te bewandelen: die eer gaat naar Heineken-erfgename Charlene de Carvalho-Heineken met een vermogen van 12,6 miljard euro. Het verschil met de nummers twee en drie is aanzienlijk: Luxaflex-oprichter Ralph Sonnenberg staat tweede met 6,2 miljard, Frits Goldschmeding, oprichter van uitzendbureau Randstad, volgt als derde met 5,8 miljard euro.

Zakentijdschrift Forbes schatte eerder dit jaar al in dat Verstappen per jaar zo'n 59 miljoen euro verdient aan vast salaris (51 miljoen euro) en bonussen. De in Monaco woonachtige Verstappen deelt een deel van zijn salaris, volgens Quote zo'n 10 tot 15 procent, met manager Raymond Vermeulen, vader Jos en zijn moeder en zus.

Als Verstappen dit jaar opnieuw een vermogen van 120 miljoen euro had gehad, dan was hij alweer na een jaar van de lijst weggevallen. Dit jaar is namelijk een vermogen van 125 miljoen euro nodig om op deze lijst te staan. Dat betekent dat prins Bernhard junior, mede-eigenaar van CM.com Circuit Zandvoort, nog net op de lijst staat. Hij stond vorig jaar dankzij zijn vastgoed en softwarebedrijf op de 481ste plek, dit jaar is hij de hekkensluiter op plaats 500.