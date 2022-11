De Formule 1 introduceerde in 2021 drie sprintraces en herhaalde dat concept dit jaar. Komend weekend vindt in Brazilië de laatste sprintrace van het seizoen plaats. De F1-organisatie is dusdanig enthousiast over de korte race op zaterdag dat er volgend jaar zes sprintraces - een verdubbeling ten opzichte van 2021 en 2022 - worden gehouden. Het is nog onduidelijk op welke locaties deze gaan plaatsvinden.

Voor Max Verstappen hoeven sprintraces in elk geval niet. “Tijdens elke sprintrace heb ik zoiets van: ‘geen schade oplopen, zorg ervoor dat je in de top-drie blijft’. Voor mij is dat niet echt racen, want je weet dat er in de hoofdrace veel meer punten te verdienen zijn. Daarin neem je iets meer risico’s”, aldus Verstappen. “Je hebt een extra start. Dat is spannend. Maar verder zijn het alleen de coureurs die niet op hun gebruikelijke positie staan die naar voren komen, aangezien de banden een hele race meegaan. Dan gebeurt er niet veel.”

Verstappen vindt dat de F1 ‘het gewoon bij de hoofdrace op zondag moet houden’. “Ik begrijp niet wat daar mis mee is, want we hebben zoveel spannende races gehad”, legt de Red Bull-coureur zijn standpunt uit. “Je hoeft dus niet één derde van een raceafstand toe te voegen. Iedereen is toch zo voorzichtig, want als je in het gevecht om bijvoorbeeld P3 licht contact maakt en terugvalt naar de laatste plek, dan weet je dat je een zware zondag gaat krijgen. Dat risico neem je waarschijnlijk niet, dus dat is niet echt een race.”

Lewis Hamilton is positiever over sprintraces, al moet de F1 volgens hem wel zorgvuldig zijn bij het kiezen van de locaties. “Het geeft iets meer opties, maar soms wordt er niet ingehaald. Dus hopelijk leren we van de races waarin er niet werd ingehaald in de sprintraces”, zegt de zevenvoudig wereldkampioen. “Een sprintrace in bijvoorbeeld Brazilië of Baku schept veel mogelijkheden. Dat zijn de beste locaties om in te halen. Ik ben niet tegen sprintraces, als men maar selectief is bij het kiezen van waar ze worden gehouden.”