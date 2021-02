Verstappen na eerste meters in de RB16B: "Geweldig gevoel"

Na de opwarmrondes van Verstappen in die oude auto uit 2019 had Perez de eer om als eerste de nieuwe RB16B het asfalt van Silverstone op te sturen. Na een reeks probleemloze rondes gaf de Mexicaan het stuur van de nieuwe wagen vervolgens over aan Verstappen. “Ik ben in de RB15 begonnen om zo vlak na de winterstop weer even wat rondjes te rijden en daarna ben ik in de RB16B gesprongen”, aldus de Nederlander na afloop van zijn eerste probleemloze dag in zijn nieuwe kantoor.

Echt veel kilometers kon Verstappen niet maken in de nieuwe auto. Het strenge reglement van de FIA verbiedt uitgebreide tests buiten de officiële testdagen. Die staan dit jaar van 12 tot en met 14 maart in Bahrein op het programma. Wel mogen de teams twee dagen lang voor promotionele doeleinden maximaal honderd kilometer op demonstratiebanden rijden met de nieuwe bolide. In de regel worden die dagen echter ook gebruikt om alle systemen te checken en al vast wat kinderziektes uit de auto te halen.

Hoewel Verstappen dus beperkt was in de afstand die hij kon afleggen en het betrekkelijk rustig aan deed, kreeg de Nederlander al wel een eerste indruk van de nieuwe wagen. "Natuurlijk zijn er verschillen", zei hij. "Ik bedoel, de grote verandering is natuurlijk al de vloer, die hebben ze aan de achterkant een stuk ingekort. Dus de auto gaat zich altijd een beetje anders gedragen. Dagen als vandaag zijn er vooral voor om vertrouwd te raken met de auto en met de nieuwe krachtbron, om te proberen alles soepel te laten verlopen en om goed voorbereid te zijn voordat we in Bahrein echt gaan testen. Het is altijd goed om weer in een Formule 1-auto te rijden en de eerste keer de pits uitrijden is zo'n geweldig gevoel.”

Ook voor Alex Albon was er woensdag op Silverstone een rol weggelegd. De reservecoureur verloor zijn zitje vorig seizoen aan Perez, maar is dit seizoen wel reserve- en simulatiecoureur en hij mocht in die hoedanigheid zijn opwachting maken in de RB15.