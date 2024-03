Ieder Formule 1-seizoen krijgen de coureurs van Red Bull Racing en RB een aantal maal een speciale uitdaging voor de kiezen. De eerste challenge van 2024 vond plaats op het strand van Melbourne: de (un)serious Aussie Challenge. Max Verstappen, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda namen deel aan de Lifeguard Grand Prix. Ook Red Bull-atleten Molly Picklum - ’s werelds beste surfer - en snowboarder Scotty James hadden een rol.

Het doel was eenvoudig: met buggies in de kleuren van de Formule 1-teams een aantal opdrachten uitvoeren. Deze opdrachten stonden volledig in het teken van de lokale reddingsbrigade. In de finale moesten de duo’s een slalomparcours afleggen, reddingsitems verzamelen en zo snel mogelijk terugkeren bij de finish. Ricciardo en Tsunoda kwamen als eerste over de streep, maar de wedstrijdleiding greep ook hier in en deelde een tijdstraf uit. Zodoende werden Verstappen en Pérez gekroond tot Beach Sprint Champions.

De spectaculaire - en hilarische - beelden van de challenge zie je hierboven.