Verstappens RB16 had meer schade dan 'slechts' endplate

Max Verstappen reed een groot deel van de Grand Prix van Stiermarken op de tweede plaats, op gepaste afstand van de latere racewinnaar Lewis Hamilton. In het laatste deel van de race reed de Red Bull-coureur met een kapotte voorvleugel: op de hoge kerbs van de Red Bull Ring was zijn endplate stukgeslagen. Het team kon op de data direct zien welke impact de schade had op de prestaties. Pas na de race ontdekte men dat het kapotte onderdeel ook schade had toegebracht aan de cruciale bargeboards. Uiteindelijk moest Verstappen het hoofd buigen voor de aanstormende Valtteri Bottas en genoegen nemen met de derde plaats.

Red Bull chief engineer Paul Monaghan legde na de race uit hoe groot de problemen waren waarmee Verstappen te kampen had: “We raakten een van die gele dingen [kerbstones] en dat sloeg de onderkant van de endplate eraf”, begon hij. “Een stuk kwam vervolgens klem te zitten in het bargeboard. Dat was ook niet erg bevorderlijk. Er bungelden dus niet alleen wat stukken aan de onderkant van de voorvleugel op het asfalt, we hadden ook een bargeboard met een deel van de voetplaat van de voorvleugel erin. Ook zagen we een kleine schade aan de achtervleugel. Ik vermoed dat wat onderdelen te veel trilden en los zijn gekomen. De conditie waarin de auto voor de start verkeerde kwam niet overeen met de conditie waarin we hem na de race weer ontvingen.”

Teambaas Christian Horner bevestigde dat het team direct zag dat er schade aan de voorvleugel was ontstaan. Het exacte tijdverlies door de schade kon men echter niet bepalen: “Het gebeurde op de kerbs bij het uitkomen van bocht negen. De jongens in de ‘operation room’ zagen direct een afname in downforce. Pas in parc fermé zagen we de ernst van de schade. Het was significant en had invloed op de levensduur van de banden.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble