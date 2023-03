Max Verstappen sceptisch over nieuw format F1-kwalificatie

De Formule 1 heeft besloten om dit seizoen in twee Grand Prix-weekends te experimenteren met een ander soort kwalificatie. Motorsport.com meldde onlangs dat Imola als eerste locatie is aangewezen om het nieuwe format testen. F1 wil het aantal sets Pirelli-banden verlagen en dus hebben alle rijders tijdens het experiment niet dertien maar elf setjes tot hun beschikking. In de kwalificatie moeten de coureurs vervolgens verplicht de harde band gebruiken in Q1, de mediums in Q2 en de softs in het laatste deel. Als het regent geldt er een vrije bandenkeuze.

Gedurende het hele raceweekend hebben de rijders drie sets harde banden, vier sets mediums en vier sets zachte banden. Hiermee wil F1 zorgen dat alle coureurs meer soorten banden gebruiken en dat er minder verspilling is. Het moet worden benadrukt dat het hier om duurzaamheid gaat en niet per se om het verbeteren van het spektakel. Het format gaat niet door zodra het spektakel er onder lijdt.

Regerend wereldkampioen Max Verstappen zet zijn vraagtekens bij het wijzigen van het huidige format. De Red Bull-coureur verwacht dat kwalificatie op de hardste band in Q1 wel eens lastig zou kunnen worden. Deze band doet er langer over om op temperatuur te komen en met name in koude omstandigheden is dat een uitdaging. "Ik hoop dus niet dat het te fris wordt in Imola, anders wordt het lastig", zegt de Nederlander. "Het is voor iedereen gelijk, maar ik denk eigenlijk dat we dit soort dingen niet moeten doen in de kwalificatie. Ik zie het voordeel niet echt. Het zou beter zijn als we de auto's dichter bij elkaar kunnen krijgen en alles competitiever maken in plaats van dit soort dingen. Volgens mij is het allemaal maar voor de show."

Perez is het met zijn teamgenoot eens, los van het doel om het duurzamer te maken. De Mexicaan stelt dat de kwalificatie niet veranderd hoeft te worden. "Het is niet nodig. Kijk maar naar hoe close het was tijdens de kwalificatie in Bahrein. Het hoeft niet anders. Maar we gaan het wel zien zodra we het proberen", zegt Checo. Charles Leclerc van Ferrari is het daarmee eens. "Het is niet nodig om het aan te passen, maar we gaan het zien."

Met zes sets beschikbaar voor de kwalificatie en slechts vijf voor de vrije trainingen, betekent het ook dat het aantal setjes voor de race omlaag gaat en dit invloed heeft op de oefensessies. Volgens een eerste analyse gaan teams waarschijnlijk een set zachte banden gebruiken in VT2 en een set softs in VT3, zodat ze twee verse setjes overhouden voor Q3.