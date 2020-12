Verstappen over RB16: “Het is allemaal niet zo dramatisch”

Verstappen kreeg tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Abu Dhabi de vraag voorgeschoteld waar de RB16 afgelopen seizoen precies tekort kwam. “Nou, tekort kwam… We zijn nog steeds het op één na beste team in de Formule 1. Dat is niet slecht”, begon de negenvoudig Grand Prix-winnaar zijn antwoord. Verstappen gaf toe dat de auto aan het begin van het seizoen niet presteerde zoals gehoopt, maar dat het team de wagen sindsdien goed verbeterd heeft. Toen Verstappen later tijdens een online mediasessie met de Nederlandse pers de vraag kreeg of de wijze waarop de vraag gesteld werd hem irriteerde, zei hij: “Ik irriteer me niet, maar sommige mensen doen net alsof we laatste staan op de grid.”

Bovendien moet volgens Verstappen niet vergeten worden dat Red Bull in Mercedes een tegenstander van formaat heeft. “We nemen het op tegen een geoliede machine", aldus de Limburger over het team dat de afgelopen zeven jaar kampioen is geworden bij zowel de coureurs als de constructeurs. "Natuurlijk willen we meedoen voor de overwinningen en natuurlijk willen we kampioenschappen winnen, maar aan de andere kant zijn we nog steeds het tweede team, dus het is allemaal niet zo dramatisch als sommige mensen doen lijken wanneer ze over de auto praten. Mercedes is ook gewoon enorm sterk en heeft heel veel sterke mensen in dienst.”

Verstappen is gelet het dominante optreden van Mercedes tijdens het merendeel van de raceweekenden tevreden met de oogst in 2020. De 23-jarige Nederlander pakte een overwinning in de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone, kwam zes keer als tweede aan de finish en eindigde drie keer als derde. “Zes keer tweede, dat is natuurlijk niet verkeerd als je het tegen Mercedes moet opnemen. Daar ben ik wel tevreden mee", velde de nummer drie in het klassement een oordeel over zijn eigen seizoen. Verstappen kijkt al met al terug op een ‘intense’ periode, met zeventien wedstrijden in 24 weken tijd. “Het is best wel een intens seizoen geweest. Op zich wel fijn dat er na deze wedstrijd even een pauze volgt.”