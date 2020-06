Verstappen niet van plan om 'ooit' bij Red Bull te vertrekken

Verstappen verlengde afgelopen winter zijn contract bij Red Bull tot en met het einde van 2023. Hij was (met Charles Leclerc bij Ferrari) een van de eerste coureurs die zich voor langere tijd vastlegde ondanks vermeende interesse van Mercedes en Ferrari.

Met het aangekondigde vertrek van Sebastian Vettel aan het einde van dit seizoen bij dat laatste team, zijn er criticasters die stellen dat Verstappen te vroeg heeft bijgetekend bij Red Bull en zo de kans op een stoeltje bij de Italiaanse renstal om zeep heeft geholpen.

Voorlopig maalt de achtvoudig Grand Prix-winnaar daar niet om. “Ik zal bij Red Bull blijven en het is ook eigenlijk niet de insteek om er ooit te vertrekken,” aldus de Nederlander in het radioprogramma van Wietze de Jager. De 22-jarige coureur voegde daar aan toe dat hij nog lang in de Formule actief wil blijven. “Als ik fysiek goed voor mijzelf blijf zorgen dan kan ik tot mijn veertigste in de Formule 1 blijven rijden.”

Verstappen bereidt zich op het moment thuis in Monaco voor op de (her)start van het seizoen die gepland staat voor 5 juli. De eerste tien races van het seizoen werden vanwege het coronavirus uitgesteld of afgelast. “Het is erg jammer dat al die Grands Prix en evenementen verplaatst worden, maar we moeten er het beste van maken natuurlijk. Iedereen probeert er zo goed mogelijk mee om te gaan.”

Verstappen doet dat door vele te simracen en om fit te blijven heeft hij hulp ingeschakeld. “Mijn trainer is hier in Monaco, dus op dat vlak heb ik heel weinig problemen. Ik zorg ervoor dat ik fit ben: je weet maar nooit wanneer je er weer klaar voor moet zijn, dus je moet gewoon fit blijven.”