Verstappen niet tevreden met 2019: "Wil titels winnen"

Jos Verstappen luidde in september nog de noodklok, na een reeks mindere races van Red Bull. Het team dat voor de zomerstop zoveel progressie leek te hebben geboekt was plots weer ingehaald door Ferrari. In Mexico had Max Verstappen weer een goede kans op de zege, maar een gridstraf en lekke band tijdens de race gooiden roet in het eten. Daardoor heeft de 22-jarige Nederlander sinds Duitsland niet meer gewonnen, al stond hij sindsdien wel tweemaal op het podium.

Tijdens een evenement van zijn nieuwe sponsor CarNext.com, zei Verstappen tegen Corriere della Sera niet per se tevreden te zijn met het afgelopen seizoen. "Ik wil het wereldkampioenschap winnen en dat is niet gelukt. Dus nee, ik ben niet tevreden ondanks twee overwinningen en vijf podiumplekken, en consistente vierde en vijfde plekken aan het begin [van het jaar]. Het aantal groeit, maar het kan altijd beter. Mijn vader wees me vroeger op mijn fouten, nu doe ik dat zelf. En dan te bedenken dat ik het amper met hem eens was."

Wil Verstappen de jongste wereldkampioen ooit worden, dan heeft hij die mogelijkheid alleen nog in 2020. Het record staat nu op naam van Sebastian Vettel, die in 2010 bij Red Bull zijn eerste titel claimde op een leeftijd van 23 jaar en 134 dagen. "Tot nog toe heb ik niet kunnen vechten voor de titel, Mercedes ligt mijlenver op de rest voor en ook Ferrari overschaduwt ons. We proberen het volgend jaar opnieuw en we hebben er vertrouwen in, maar het tempo moet anders. Een sterkere motor van Honda vormt de sleutel", aldus Verstappen.

Loyaliteit aan Red Bull

Van concurrent Charles Leclerc verwacht hij volgend seizoen ook veel. De onderlinge rivaliteit met de Ferrari-coureur heeft dit jaar al een paar spectaculaire races opgeleverd. "Die rivaliteit is eigenlijk niet anders dan met andere collega's, al ken ik Charles wel langer. Hij is een groot talent en heeft een formidabele kans bij Ferrari. Ik verwacht het nog een lange tijd tegen hem te moeten opnemen. We zijn jong en dat is goed voor de Formule 1, want de nieuwe generatie komt eraan. Je moet voor ons juichen, tenzij je het niet saai vindt om Lewis altijd als eerste te zien finishen", zei hij.

"Lewis zal vroeg of laat stoppen, maar die keuze hangt van het team af en niet van hem. Als Mercedes wagens blijft bouwen waarmee ze dominant kunnen zijn, dan zal hij niet snel vertrekken. Wij moeten dus een wagen bouwen waarmee we hem kunnen verslaan", redeneert de Red Bull-rijder. Zijn eigen contract loopt na volgend seizoen af, maar zijn loyaliteit ligt bij zijn huidige team. Momenteel denkt hij niet aan een vertrek naar de concurrentie. "Ik ben blij met waar ik nu zit en wil winnen met Red Bull. Dit is het team dat voor mij de deur naar de F1 openzette. Ik voel me hier thuis en ben niet bang voor de toekomst."

