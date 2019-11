Verstappen tevreden na P3: "We maken hier een redelijke kans"

Verstappen zette tijdens de natte eerste training voor de Braziliaanse Grand Prix geen tijd neer. De Nederlander kwam na een installatierun op intermediates aan het einde van die sessie nog wel met droogweerbanden de baan op, maar beleefde een momentje bij de eerste bocht, waarna de training eerder eindigde door een crash van teamgenoot Alexander Albon, die eveneens op slicks naar buiten was gestuurd terwijl de baan daar nog niet rijp voor was. In de tweede training ging Verstappen 33 keer de baan rond en liet hij met een 1.09.238 de derde tijd noteren.

Het verschil met snelste man Sebastian Vettel bedroeg iets meer dan een tiende. Op de vraag of hij zaterdag voor de pole kan gaan, antwoordde Verstappen achter de Red Bull-garage: “Dat is op dit moment lastig te zeggen. Ik weet het niet, het was ook een beetje een rommelige dag. De teams in de top-drie lijken erg dicht bij elkaar te zitten, al denk ik dat je niet echt kunt afgaan op de gereden rondetijden.” Verstappen stelt dat de situatie op de baan weinig representatief was voor de rest van het weekeinde. Voor zaterdag en zondag wordt beter weer voorspeld op het circuit bij Sao Paulo. Verstappen: “Het zal er vanaf hangen hoe je morgen inspeelt op hoe de temperaturen en omstandigheden dan zijn. Het was echter goed om vandaag een beetje te kunnen rijden.”

Het team gebruikte de eerste dag in Brazilië vooral voor wat testwerk. “Het was misschien niet de beste dag om dingen te testen, maar de situatie was voor iedereen gelijk”, vervolgde Verstappen. “Maar het was verder een positieve start van het weekend. We zullen morgen wel zien hoe het gaat en wat voor invloed het weer zal hebben op de auto.” De Red Bull-coureur heeft overigens geen voorkeur voor een bepaald weertype op zaterdag. “Het maakt niet uit of het nat of droog is, ik denk dat we sowieso wel een redelijke kans maken.” Ook over de lange runs toonde Verstappen zich tevreden: “De long run was prima. Natuurlijk zijn er altijd dingen die nog beter kunnen, maar het begin was goed.”

