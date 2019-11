Vettel snelste in tweede training Brazilië, derde tijd Verstappen

De tweede oefensessie was nog maar net onderweg of er was een crash van Robert Kubica, waarvoor de rode vlag tevoorschijn moest komen. De Williams-coureur leek bij het uitkomen van de tweede bocht verrast te worden door een natte plek. Zijn wagen sloeg plots rechtsaf om daarna met redelijk wat snelheid het gras op te glijden en met een stevige klap tegen de vangrail te eindigen. Kubica stapte ongedeerd uit, maar zijn auto raakte behoorlijk beschadigd, waardoor hij de rest van de training niet meer in actie kon komen. De Pool reed zodoende over de hele dag genomen maar twee rondjes over het Autodromo Jose Carlos Pace. Tijdens de eerste sessie moest hij namelijk toekijken hoe derde rijder Nicholas Latifi zijn auto bestuurde.

Nadat de actie was hervat reed Max Verstappen een nieuwe snelste tijd door op mediums een 1.10.051 op de klokken te brengen. De Nederlander werd bovenaan echter al snel afgelost door Lewis Hamilton, die op dezelfde compound tot een 1.09.938 kwam. Charles Leclerc meldde zich daarna op P1 met een 1.09.820, waarna Sebastian Vettel nog een paar tienden rapper ging met een 1.09.570. Hierna begon het te druppelen. De hemel zag er onheilspellend uit, maar gelukkig voor de coureurs zette de regen niet door.

Halverwege de tweede training oefenden de coureurs een snelle ronde op de soft. Leclerc, die een gridstraf heeft in Brazilië, nam de eerste stek in de tijdenlijst over van zijn teamgenoot door naar een 1.09.238 te gaan. Vettel pakte de eerste positie in de tijdentabel vervolgens echter weer terug met een 1.09.217. Verstappen zat er goed bij met een 1.08.351, waarmee hij twee honderdsten rapper was dan Valtteri Bottas, die een 1.09.373 noteerde. Hamilton zag zijn eerste snelle ronde verpest worden door zijn Finse teamgenoot en moest aan het begin van zijn tweede snelle ronde bij de eerste bocht van de baan om de Toro Rosso van Pierre Gasly te ontwijken. De regerend wereldkampioen noteerde hierna nog wel een 1.09.440, maar was daarmee slechts vijfde aan het einde van de eerste dag in Sao Paulo.

Haas-coureur Kevin Magnussen was op een seconde van snelste man Vettel goed voor de zede tijd. De Deen bleef Daniel Ricciardo in de Renault en Kimi Raikkonen in de Alfa Romeo nipt voor. Alexander Albon, die snelste was in de eerste training maar aan het einde van die sessie in de bandenstapels belandde, sloot de eerste dag op Interlagos af met de negende tijd. Carlos Sainz Jr. was de laatste naam in de top-tien.

McLaren-collega Lando Norris klaagde tijdens de training over een ‘plakkend’ gaspedaal en kwam niet verder dan de achttiende tijd. Bij Verstappen waren er ook wat kleine strubbelingen. De Nederlander meldde een paar keer over de boordradio een ‘engine braking’-probleem te hebben. Daarnaast hadden zijn monteurs halverwege de sessie moeite om zijn voorvleugel te wisselen bij een bezoek aan de pits, waarna besloten werd de RB15 de garage in te duwen. Ook moest er even worden gesleuteld aan het Drag Reduction System van de Nederlander.

Gasly, die de twaalfde tijd reed, miste de laatste twintig minuten van de training als gevolg van een probleem met de Honda-motor. De Fransman zette een rokende Toro Rosso aan de kant, waarmee hij een korte virtuele safety car veroorzaakte. Vijf minuten voor het einde ging het ook mis bij teamgenoot Daniil Kvyat. De Rus, die de veertiende tijd had gereden, leek bij het insturen van de twaalfde bocht getroffen een technisch probleem te hebben, waardoor hij van de baan raakte en tegen de bandenstapels gleed. Er was hierna even een brandje te zien bij zijn Toro Rosso. De actie werd na het incident van Kvyat niet meer hervat.

Zaterdag om 16.00 uur wordt de derde en laatste training verreden in Brazilië.

