Max Verstappen: "Ik heb deze race pace morgen nog een keer nodig"

De wereldtitels mogen dan al binnen zijn voor Red Bull Racing en Max Verstappen, maar dat betekent absoluut niet dat laatstgenoemde het rustiger aan zou willen doen. De Nederlander wil ook de resterende vijf raceweekenden met ijzeren hand regeren, al moet hij daar zondag wel een inhaalrace voor afwerken vanaf P6. Zaterdag mocht Verstappen zijn pole-position voor de sprintrace wel 'gewoon' behouden. Het gaf hem de eerste startplek voor de sprint, al moest hij bij het doven van de lichten nog wel even Charles Leclerc afdekken aan de binnenkant om de leiding te behouden.

Het lukte, waarna de Monegask juist een plek ook nog zou verliezen aan Lewis Hamilton. De titelrivalen van 2021 bezetten daarmee de plekken één en twee, waarbij de Mercedes-coureur in de beginfase even binnen de DRS-marge van Verstappen wist te komen. "De driveability is er nog steeds niet", liet Verstappen via de boordradio weten, al dacht Red Bull simpelweg aan een windvlaag. Nadien zou de Limburger aan de horizon verdwijnen. Het laat andermaal zien dat Red Bull zoals gebruikelijk beter met de banden omgaat dan de rest en dat Verstappen derhalve een betere race pace aan de dag kan leggen. Verstappen controleerde het restant van de sprint dan ook soeverein en zou met de kortste krachtmeting van het weekend met bijna tien seconden voorsprong afsluiten.

"Dat was behoorlijk krap", zegt Verstappen over de run naar de eerste bocht zij aan zij met Leclerc. "Gelukkig was er veel ruimte. Dat hielp. Daarna reden we onze eigen race en konden we het tempo controleren. Aan het einde konden we iets meer pushen, wat leuk was." Hamilton zat erin de beginfase dicht op, maar moest uiteindelijk Verstappen laten gaan. "Het was een aantal ronden acht of negen tienden", vervolgt de Nederlander. "Maar in de remzones kon ik dat wel onder controle houden. Door de grote vleugels is het DRS behoorlijk krachtig. Toen ik hem buiten DRS-bereik kreeg, konden we ons eigen ritme bepalen. De snelheid in de auto was behoorlijk goed."

De regerend wereldkampioen begon de wedstrijd helemaal vooraan, maar dat is voor de Grand Prix wel anders. Hij hoopt daarom op dezelfde racepace als in de sprintrace. "Die heb ik nodig. Ik start dan als zesde, dus dat is net even anders dan hoe het nu was. Maar dat maakt het ook wel weer leuk. Hopelijk kan ik wat mooie inhaalacties maken en uiteraard gaan we voor de winst."