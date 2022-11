Met nieuwe technische reglementen was het begin dit Formule 1-seizoen een groot vraagteken wie de auto het beste voor elkaar zou hebben. Ferrari bleek met de F1-75 een keurige auto te hebben en wist tijdens de seizoensopener in Bahrein meteen een één-twee te scoren - al viel Max Verstappen vanaf de tweede plek uit. In de daaropvolgende races won Verstappen, won Leclerc en kende de RB18 van de Nederlander problemen. Niets wees erop dat 2022 het meest succesvolle jaar van Red Bull Racing zou worden, maar er kwam een ommekeer. Met name na de zomerstop was Red Bull niet te houden. In totaal tekenden Verstappen en Sergio Perez voor zeventien overwinningen en 28 podiums.

Met het winnen van het constructeurskampioenschap maakte Red Bull definitief een einde aan de hegemonie van Mercedes, alvorens Verstappen zijn tweede wereldtitel veiligstelde. Daarnaast werden eerder niet zoveel punten gescoord als afgelopen seizoen. Genoeg redenen voor een feestje en dat is precies wat Red Bull gaat doen. Zaterdag 10 december is het centrum van Milton Keynes het decor van het vieren van de titels. Speciaal daarvoor trekt men de Red Bull RB7 van de plank, de auto waar Sebastian Vettel in 2011 wereldkampioen mee werd en Red Bull diens tweede constructeurstitel mee veiligstelde. Naast het F1-geweld wordt er gedrift, komt er een NASCAR-demonstratie en komen er stunts met motoren.

Verstappen en Perez stappen in de RB7 om de straten van Milton Keynes onveilig te maken. Teambaas Christian Horner is apetrots: "We zijn er enorm trots op dat we onze basis in Milton Keynes hebben. Al sinds 2005, toen we ons daar in een kleine fabriek vestigden, is de lokale steun in hoogte- en dieptepunten overweldigend geweest", zegt de Red Bull-chef. "Red Bull is sindsdien enorm gegroeid. De fenomenale resultaten van dit jaar waren niet mogelijk zonder die steun. We kunnen niets anders dan dit seizoen met alle mensen vieren in het centrum van een stad die we ons thuis mogen noemen."

