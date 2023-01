Het is algemeen bekend dat Max Verstappen in zijn vrije tijd maar al te graag doorgaat met racen. De familie Verstappen huurt geregeld een circuit af om Porsches aan de tand te voelen, maar ook online zit de tweevoudig wereldkampioen Formule 1 niet stil. Al jaren doet de Nederlander vanuit zijn huis in Monaco mee aan virtuele wedstrijden. Met Team Redline komt Verstappen geregeld in actie in diverse langeafstandsraces. Bij zijn laatste online race liep het echter niet op rolletjes. Halverwege viel de Red Bull-coureur door verbindingsproblemen uit. Hierdoor zat zijn race er al vroegtijdig op. Verstappen liet daarop weten schoon genoeg te hebben van het spel rFactor 2, waar hij vaker problemen mee heeft gehad.

De regerend F1-kampioen foeterde niet terug te keren in de Le Mans Virtual Series: “Je bereidt je vijf maanden voor en probeert dit kampioenschap te winnen. Je gaat aan kop in het klassement en doet je best om deze race te winnen, waarop je je twee maanden hebt voorbereid. Ze zwaaien de rode vlag…dat is het. Game over”, zei Verstappen. “Ik kan beter naar het casino gaan in Las Vegas, daar heb ik meer kans om te winnen.”

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko is Verstappen echter nog lang niet klaar met online racen. Sterker nog: hij heeft zijn portemonnee getrokken en voor de gelegenheid een simulator in zijn eigen vliegtuig laten bouwen. Nee, niet voor Flight Simulator, maar om ook in het vliegtuig door te kunnen gaan met racen. De hoge heren bij Red Bull Racing hebben er in ieder geval geen problemen mee dat Verstappen doorgaat in de virtuele wereld. "Hij heeft dus zelfs zijn privévliegtuig laten ombouwen, zodat hij in de lucht kan simracen. Dat is goed. Max heeft deze afleiding nodig. Het heeft in ieder geval geen invloed gehad op zijn twee wereldtitels", zegt de Oostenrijker tegen het Duitse Sport1.

Verstappen en Sergio Perez bereiden zich momenteel voor op het nieuwe Formule 1-seizoen dat 5 maart van start gaat in Bahrein, alvorens er daar een driedaagse test wordt afgewerkt. Marko heeft geregeld contact met beide heren. "Begin december waren we lange tijd samen in Japan", vervolgt de adviseur, die daarmee doelt op de Honda Racing Thanks Day in Motegi. "Ze hadden daar veel plezier samen. Daarna is het puur en alleen nog telefonisch geweest."