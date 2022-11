Verstappen genoot van Honda Racing Thanks Day: “Het was geweldig”

Voor het eerst sinds het uitbreken van het coronavirus werd er weer een volledige editie van de Honda Racing Thanks Day gehouden, het jaarlijkse eindejaarsevenement van de Japanse firma. Max Verstappen was met zijn F1-collega’s Sergio Perez, Pierre Gasly en Yuki Tsunoda aanwezig, net als voormalig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez. Voor Verstappen was het zijn eerste bezoek aan Motegi, een circuit waar de Formule 1 niet komt en wat eigendom is van Honda.

Gedurende het weekend deed hij verschillende activiteiten, maar op zondag reed hij met de arigato-livery een demo in de Red Bull RB16B. Het was vooral de terugkeer naar Japan, waar Verstappen enkele maanden geleden voor de tweede keer wereldkampioen werd. “Dat is een geweldig gevoel. Het zijn twee ongelooflijke jaren geweest. Dit jaar was zelfs beter. Om dat samen met Honda te bereiken, en alle inspanningen die ze afgelopen Jaren geleverd hebben, om dan vandaag hier te zijn, samen twee titels gewonnen te hebben, dan is dat een geweldig gevoel.” Over de beslissing op Suzuka: “Dat was als een droom die uitkwam, voor het hele team. We wilden de titel heel graag in Suzuka winnen, dus dat was een kers op de taart. Toen het werkelijkheid was, was iedereen ontzettend blij en erg trots.”

Verstappen kreeg zaterdag in zijn vrije tijd de kans om de Honda NSX-GT aan de tand te voelen, de wagen waarmee het merk uitkomt in het Super GT-kampioenschap. “Ik heb een paar keer op de simulator op Motegi gereden, maar zaterdag voor het eerst in het echt”, zegt Verstappen. “Het is een mooie baan. Ik heb de MotoGP hier zien rijden, maar nu kon ik zelf rondgaan in de Honda Super GT-auto, dat was een geweldige ervaring. Het is een erg gave auto, die zeer goede remmen heeft. Het vermogen ten opzichte van het gewicht, die verhouding, is geweldig. Dat bracht een grote glimlach op m’n gezicht tijdens het rijden.”