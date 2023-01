Om 06.47 uur ging het mis met de verbinding van de #1 Redline en de #100 Arnage. Verstappen en zijn teamgenoten kregen de verloren ronden niet terug, waarna de Red Bull F1-coureur gefrustreerd opgaf. “Je hebt een voorbereiding van vijf maanden en probeert dit kampioenschap te winnen. Je gaat aan kop in het klassement en doet je best om deze race te winnen, waarop je je twee maanden hebt voorbereid. Ze zwaaien de rode vlag…dat is het. Game over”, zei Verstappen. “Ik kan beter naar het casino gaan in Las Vegas, daar heb ik meer kans om te winnen.” Uiteindelijk ging de winst wel naar Team Redline, maar dan naar de zusterauto van Felipe Drugovich, Felix Rosenqvist, Luke Bennett en Chris Lulham.

Eerder in de race waren er ook al problemen. In het eerste kwart werden diverse deelnemers uitgelogd en werd de race tweemaal stilgelegd. Er bleek een datalek te zijn ontstaan, waaronder IP-adresinformatie naar buiten kwam. Rond 05.30 uur waren er verbindingsproblemen voor vijf wagens. Zij konden later weer inloggen en verder racen.

Studio 397, de dochteronderneming van Motorsport Games die rFactor 2 ontwikkelt, is met een kort statement gekomen: “Tijdens de derde editie van de virtuele 24 uur van Le Mans, hebben twee grote serverproblemen twee rode vlaggen veroorzaakt. Dit had te maken met wereldwijde verbindingsproblemen veroorzaakt door een beveiligingslek als gevolg van het onbedoeld delen van de IP-adressen van deelnemers die verbinding maakten met de server.”

Over de specifieke problemen bij Verstappen werd niets gemeld, behalve dat er een onderzoek opgestart wordt: “We hadden 180 deelnemers die in 164 verschillende simulatoren over de gehele wereld zaten. We begrijpen de frustraties van individuele coureurs of teams die hierdoor beïnvloed werden. Na het evenement wordt een groot onderzoek gestart. De bevindingen zullen we ter zijner tijd delen.”

