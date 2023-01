Verstappen verlaat Le Mans Virtual na problemen met verbinding

De #1 Redline LMP ging aan de leiding in de Le Mans Virtual Series, waarvan de Le Mans Virtual het sluitstuk is. De wagen verdedigde een voorsprong van achttien punten op nummer twee Floyd Vanwall-Burst. Max Verstappen, Luke Browning, Jeffrey Rietveld en Diogo Pinto hadden dit weekend in de virtuele editie van de 24 uur van Le Mans uitstekende papieren om de titel veilig te stellen. Vanaf de vierde startplek deed de #1 Redline LMP voortdurend mee in het gevecht om de winst.

De Le Mans Virtual kende tot dusver twee rode vlaggen, waarvan één laat op zaterdagavond vanwege een mogelijk veiligheidslek. De nacht verliep vervolgens lange tijd zonder problemen, maar rond 5.30 uur verloren zeven auto’s de verbinding met de servers. Zij kregen de verloren rondes terug, op basis van artikel 14.11 in het sportief reglement. “Als vier of meer coureurs op exact hetzelfde moment de verbinding verliezen, maar zonder duidelijk bewijs voor problemen met de server, dan kan Race Control beslissen dat de getroffen auto’s maximaal drie ronden terugkrijgen”, klinkt het.

Om 6.47 uur kreeg de #1 Redline LMP verbindingsproblemen, wat vlak daarna ook gold voor de #100 Arnage Competition LMP. De #1 Redline LMP ging op dat moment aan de leiding. De verbinding werd hersteld, maar in dit geval kregen de getroffen partijen geen ronden terug. Dit omdat het om slechts twee wagens ging. Om 7.24 uur zat Verstappen achter het stuur van de #1 Redline LMP, die was teruggevallen tot P14, toen hij van teammanager Atze Kerhof te horen kreeg dat de verloren ronde niet teruggegeven zou worden. Verstappen stuurde de wagen daarop naar de pitstraat en verliet geïrriteerd de strijd.

“Je hebt een voorbereiding van vijf maanden en probeert dit kampioenschap te winnen. Je gaat aan kop in het klassement en doet je best om deze race te winnen, waarop je je twee maanden hebt voorbereid. Ze zwaaien de rode vlag…dat is het. Game over”, zei Verstappen. “Ik kan beter naar het casino gaan in Las Vegas, daar heb ik meer kans om te winnen.” Als een coureur de race heeft verlaten, dan kan hij of zij deze alleen hervatten na een eventuele code rood.