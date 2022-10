Verstappen na demonstratie én record in Mexico: "Een ongelooflijk jaar"

Voor het eerst in zijn Formule 1-carrière mocht Max Verstappen daadwerkelijk vanaf pole-position vertrekken op het Autodromo Hermanos Rodriguez. In 2019 toonde hij zich ook al de snelste man op zaterdag, maar raakte hij de eerste startplek nog kwijt door een gridstraf. De eerste plek startplek is in Mexico niet per se de beste stek, maar op softs en met de goede topsnelheid van Red Bull gaf Verstappen geen krimp. Hij kwam goed van zijn plek, ging meteen naar rechts om de binnenkant te verdedigen en behield de leiding. "De start was inderdaad heel belangrijk. Dat ik in de eerste bocht de leiding kon vasthouden, heeft mij enorm geholpen in de rest van de race", haakt Verstappen in.

Daarna was het vooral zaak om een zo hoog mogelijk tempo aan de dag te leggen zonder de eigen banden aan gort te rijden. Verstappen moest zijn eerste stint zo lang mogelijk rekken en richting de stintlengte van Hamiltons mediums brengen. "We hadden natuurlijk een andere strategie dan de auto's om ons heen", duidt Verstappen op de Mercedessen. "Dat maakte het interessant, maar onze auto voelde weer heel goed aan." De Red Bull-coureur kwam in ronde 25 binnen voor een setje mediums, waarna Mercedes reageerde om met Hamilton niet achter Sergio Perez te belanden.

Ook zonder die rugdekking wist Verstappen echter aan de horizon te verdwijnen en Hamilton op vijftien seconden te rijden. "We moesten wel goed op de banden letten omdat die stint op mediums natuurlijk extreem lang was, maar het is gelukt en dat voelt natuurlijk fantastisch. Ik moet ook zeggen dat de sfeer weer prachtig is, ik kom hier altijd graag." De tweevoudig wereldkampioen heeft zich met deze triomf verzekerd van zijn vierde overwinning in Mexico en - nog belangrijker - zijn veertiende zege van dit seizoen. Verstappen is daarmee alleen recordhouder en heeft de meeste zeges per seizoen achter zijn naam staan. De Nederlander is Sebastian Vettel overigens ook in percentages voorbij (met 14 overwinningen uit 20 races tot dusver) en kan Michael Schumacher qua percentages inhalen als hij ook in Brazilië en Abu Dhabi nog wint. "Het is nu al een ongelooflijk jaar... Daar moeten we met z'n allen van genieten, al proberen we natuurlijk nog meer te winnen", blijft hij gretig voor de twee resterende Grands Prix.

Video: Max Verstappen zegeviert wederom in Mexico